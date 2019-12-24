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Доставайте свои палочки и давайте творить чудеса. Как хорошо вы помните заклинания из книг про Гарри Поттера?

25.12.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

 
 
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В этом году Джоан Роулинг вернула себе титул самого высокооплачиваемого писателя в мире. Если ты тоже обожаешь ее чудесные книги о Гарри Поттере, тогда доставай...
 
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