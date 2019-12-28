«Пренебречь, вальсируем!» Как прошел Венский был с участием президента

Источник материала: Tut.by

28 декабря прошел первый Венский бал в Беларуси. Помимо молодых людей со всей страны участие в нем принял Александр Лукашенко и ряд высокопоставленных чиновников. Фото- и видеорепортаж с мероприятия опубликовала пресс-служба президента.

На балу были замечены премьер-министр Сергей Румас, вице-премьер Игорь Петришенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава МИД Беларуси Владимир Макей, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, министр обороны Андрей Равков, министр культуры Юрий Бондарь, министр образования Иогрь Карпенко, депутат Мария Василевич, главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров и другие. Всего в мероприятии участие приняли около 400 гостей.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси вальсировал с ведущей телеканала «Беларусь 1», неделю назад назначенной заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании, Полиной Шубой.



Фото: пресс-служба президента Беларуси



























































Напомним, в начале декабря стало известно, что первый «Венский бал с А1 в Купаловском», который должен был пройти в одноименном театре 14 декабря, состоится во Дворце независимости двумя неделями позже. Как заявили тогда организаторы, они приняли приглашение белорусского президента.

Позже Александр Лукашенко рассказал , что австрийские партнеры были впечатлены залом торжественных церемоний Дворца независимости и предлагали провести Венский бал еще три года назад.