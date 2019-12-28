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«Пренебречь, вальсируем!» Как прошел Венский был с участием президента

29.12.2019 16:39 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 декабря прошел первый Венский бал в Беларуси. Помимо молодых людей со всей страны участие в нем принял Александр Лукашенко и ряд высокопоставленных чиновников. Фото- и видеорепортаж с мероприятия опубликовала пресс-служба президента.


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На балу были замечены премьер-министр Сергей Румас, вице-премьер Игорь Петришенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава МИД Беларуси Владимир Макей, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, министр обороны Андрей Равков, министр культуры Юрий Бондарь, министр образования Иогрь Карпенко, депутат Мария Василевич, главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров и другие. Всего в мероприятии участие приняли около 400 гостей.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси вальсировал с ведущей телеканала «Беларусь 1», неделю назад назначенной заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании, Полиной Шубой.


Фото: пресс-служба президента Беларуси




























 

Напомним, в начале декабря стало известно, что первый «Венский бал с А1 в Купаловском», который должен был пройти в одноименном театре 14 декабря, состоится во Дворце независимости двумя неделями позже. Как заявили тогда организаторы, они приняли приглашение белорусского президента.

Позже Александр Лукашенко рассказал, что австрийские партнеры были впечатлены залом торжественных церемоний Дворца независимости и предлагали провести Венский бал еще три года назад.

 
Теги: Новости
 
 
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Всего в мероприятии участие приняли около 400 гостей.
 
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