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«Пренебречь, вальсируем!» Как прошел Венский был с участием президента
29.12.2019 16:39 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
28 декабря
На балу были замечены премьер-министр Сергей Румас, вице-премьер Игорь Петришенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава МИД Беларуси Владимир Макей, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, министр обороны Андрей Равков, министр культуры Юрий Бондарь, министр образования Иогрь Карпенко, депутат Мария Василевич, главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров и другие. Всего в мероприятии участие приняли около 400 гостей.
Президент Беларуси вальсировал с ведущей телеканала «Беларусь 1», неделю назад назначенной заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании, Полиной Шубой.
Напомним, в начале декабря стало известно, что первый «Венский бал с А1 в Купаловском», который должен был пройти в одноименном театре 14 декабря, состоится во Дворце независимости двумя неделями позже. Как
Позже Александр Лукашенко
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Всего в мероприятии участие приняли около 400 гостей.
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