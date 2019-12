В Египте сложили портрет Тутанхамона из 7260 стаканчиков и вошли в Книгу рекордов Гиннесса

Источник материала: Tut.by

Самый большой портрет фараона Тутанхамона был сложен в субботу перед строящимся комплексом Большого египетского музея у пирамид Гизы в Каире. Для его создания было использовано 7260 бумажных стаканчиков для кофе. Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Мероприятие проводилось под эгидой Министерства туризма и древностей Египта, пишет ТАСС .