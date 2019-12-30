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Два концерта Повалий, но без «Иронии судьбы». Что смотреть по ТВ в новогодние выходные?
31.12.2019 07:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Встречать Новый год у телевизора или вместе с ним стало одной из праздничных традиций (и это во времена YouTube!). Чем в этом году будут развлекать белорусские телеканалы своих зрителей? Составили для вас традиционный обзор.
31 декабря
31-е декабря в этом году оказалось рабочим днем. Поэтому прилипнуть к телевизору или включить его на фоне получится далеко не у всех, кто планировал так сделать.
Главное, что к традиционному новогоднему поздравлению Александра Лукашенко должны успеть все. Его покажут в 23.50 31 декабря на телеканалах СТВ, ОНТ, «РТР-Беларусь», «НТВ-Беларусь», «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 5». Накануне президент уже намекнул, что нас ждет
Целый день на ОНТ будут показывать советское кино, которое ассоциируется с Новым годом.
В 10.15 начнется оскароносный фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Следом — в 13.10 — лирическая комедия «Служебный роман», в 16.20 — «Кавказская пленница», в 18.20 — «Иван Васильевич меняет профессию», а 20.40 — «Карнавальная ночь». В 17.10 на телеканале РТР-Беларусь покажут комедию «Три плюс два».
Любители более современных и не обремененных смыслом фильмов могут включить телеканал «РТР-Беларусь»: там в 18.45 начнется комедия «Новогодние сваты». В 15.30 на СТВ покажут «Новогодний переполох». В 3.40 ночи (уже в новом году) в эфир выйдут «Елки новые».
Для детей телеканал «Беларусь 2» предусмотрел показ мультфильма «Холодное сердце» в 11.20, а в 20.50 — «Три богатыря и принцесса Египта».
В 12.45 на СТВ начнется финал международной лиги КВН.
За несколько часов до Нового года каждый из каналов подготовил свое собственное шоу.
«Беларусь 1» снял трехчасовый выпуск шоу «Новый год на Макаенка, 9» (начнется в 22.00). В нем обещают выступления Тимы Белорусских, Дмитрия Колдуна, Alexeev’a (еще помните такого?), Александра Солодухи в дуэте с Виталием Воронко, «Песняров» и украинской группы «Вопли Видоплясова». После, в 1.45, канал продолжит новогоднее вещание концертом Таисии Повалий.
На ОНТ в 21.55 начнется концерт «Новый Новый год», а в 0.05 — «Новогодняя ночь».
Телеканал СТВ в 20.10 запланировал музыкальный марафон «Легенды Ретро FM», который в 22.40 сменится концертом «Наш 2019-й».
На «РТР-Беларусь» в 22.40 начнется «Новогодний парад звезд», который после полуночи превратится в «Новогодний голубой огонек — 2020».
1 января
Если вы пропустите заряд советского кино 31 декабря, ОНТ позаботится о вас.
1 января в 10.10 канал покажет комедию «Карнавальная ночь», в 11.30 — сказку «Морозко». В 12.55 начнется «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», в 14.20 — «Служебный роман», в 17.25 — «Иван Васильевич меняет профессию».
Вечером на ОНТ начнется череда шоу и концертов. В 19.00 стартует новогодний выпуск шоу «Лучше всех!». В 21.10 в эфир выйдет концерт Аллы Пугачевой, записанный во время ее последних выступлений в Москве и Минске (если помните, Алла Борисовна последние 10 лет не давала концертов). Так что почти эксклюзив. В 22.45 начнется новый сезон шоу «Голос».
На «РТР-Беларусь» в 15.40 начнется «Песня года», в 18.00 — «Юмор года», в 22.15 — приключенческий фильм «Миллиардер», следом за которым в программе стоит комедия «Елки лохматые».
«Беларусь 2» будет развлекать своих зрителей в первый день нового года комедией «Я худею» (11.30), семейными фильмами «101 далматинец» (13.10) и «102 далматинца» (14.50). Вечером, с 21.25, на канале выйдут три части комедии «Санта Клаус».
На «Беларусь 1» в 13.40 покажут «Главную елку страны» — благотворительный праздник для детей с участием Александра Лукашенко. После него можно посмотреть мелодраму «Новогодний переполох», а затем в программе снова стоит концерт Таисии Повалий (второй раз за сутки).
2 января
В новый год вступаем с новым выходным. 2 января белорусы будут отдыхать без отработки в субботу. Чем можно занять себя в этот день по версии белорусских телеканалов?
ОНТ начнет вещание в 7.00 со сказки «Морозко», затем покажет комедию «Сорочинская ярмарка». В 10.25 в расписании стоит новогодний выпуск российской музыкальной телепередачи «Три аккорда», за ним — новогодний выпуск шоу «Точь-в-точь».
С 17.25 до 20.30 (по-прежнему на ОНТ) покажут юбилейный вечер Игоря Крутого с участием мировых звезд фигурного катания. Завершится эфир «Старыми песнями о главном» (старт в 23.50).
На «Беларусь 1» в 17.50 выйдет мелодрама «Елка на миллион».
Тем, кто не успел посмотреть «Песню года» и «Юмор года», стоит включить «РТР-Беларусь» еще раз — в 16.00 и 18.00.
Новогоднюю комедию «В зоне доступа любви» покажут в 17.20 на «НТВ-Беларусь».
«Беларусь 3» предлагает начать день с новостей культуры в 8.05 (вдруг вы как раз загадаете под бой курантов больше интересоваться культурой?), затем в расписании вы найдете фильм «Д'Артаньян и три мушкетера».
В 13.40 начнется концерт «Встречаем Новый год вместе», в 17.25 эфир продлится еще одним концертом — «Премьеры Нового года». В 18.50 на канале выйдет фильм «Полосатый рейс».
В эти новогодние выходные в сетке основных телеканалов не оказалось обязательного атрибута Нового года — фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также «Девчат» и «Джентльменов удачи». Но хорошо, что почти у всех нас есть YouTube. С Новым годом и новыми технологиями вас!
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Встречать Новый год у телевизора или вместе с ним стало одной из праздничных традиций (и это во времена YouTube!). Чем в этом году будут развлекать белорусские...
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