Два концерта Повалий, но без «Иронии судьбы». Что смотреть по ТВ в новогодние выходные?

Источник материала: Tut.by

Встречать Новый год у телевизора или вместе с ним стало одной из праздничных традиций (и это во времена YouTube!). Чем в этом году будут развлекать белорусские телеканалы своих зрителей? Составили для вас традиционный обзор.

31 декабря

31-е декабря в этом году оказалось рабочим днем. Поэтому прилипнуть к телевизору или включить его на фоне получится далеко не у всех, кто планировал так сделать.

Главное, что к традиционному новогоднему поздравлению Александра Лукашенко должны успеть все. Его покажут в 23.50 31 декабря на телеканалах СТВ, ОНТ, «РТР-Беларусь», «НТВ-Беларусь», «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 5». Накануне президент уже намекнул, что нас ждет «сложный, очень непростой год» . Интересно, услышим ли мы от него что-то, чего мы еще не знаем?



Фото с сайта president.gov.by

Целый день на ОНТ будут показывать советское кино, которое ассоциируется с Новым годом.

В 10.15 начнется оскароносный фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Следом — в 13.10 — лирическая комедия «Служебный роман», в 16.20 — «Кавказская пленница», в 18.20 — «Иван Васильевич меняет профессию», а 20.40 — «Карнавальная ночь». В 17.10 на телеканале РТР-Беларусь покажут комедию «Три плюс два».

Любители более современных и не обремененных смыслом фильмов могут включить телеканал «РТР-Беларусь»: там в 18.45 начнется комедия «Новогодние сваты». В 15.30 на СТВ покажут «Новогодний переполох». В 3.40 ночи (уже в новом году) в эфир выйдут «Елки новые».

Для детей телеканал «Беларусь 2» предусмотрел показ мультфильма «Холодное сердце» в 11.20, а в 20.50 — «Три богатыря и принцесса Египта».

В 12.45 на СТВ начнется финал международной лиги КВН.



Источник: giphy.com

За несколько часов до Нового года каждый из каналов подготовил свое собственное шоу.

«Беларусь 1» снял трехчасовый выпуск шоу «Новый год на Макаенка, 9» (начнется в 22.00). В нем обещают выступления Тимы Белорусских, Дмитрия Колдуна, Alexeev’a (еще помните такого?), Александра Солодухи в дуэте с Виталием Воронко, «Песняров» и украинской группы «Вопли Видоплясова». После, в 1.45, канал продолжит новогоднее вещание концертом Таисии Повалий.

На ОНТ в 21.55 начнется концерт «Новый Новый год», а в 0.05 — «Новогодняя ночь».

Телеканал СТВ в 20.10 запланировал музыкальный марафон «Легенды Ретро FM», который в 22.40 сменится концертом «Наш 2019-й».

На «РТР-Беларусь» в 22.40 начнется «Новогодний парад звезд», который после полуночи превратится в «Новогодний голубой огонек — 2020».

1 января

Если вы пропустите заряд советского кино 31 декабря, ОНТ позаботится о вас.

1 января в 10.10 канал покажет комедию «Карнавальная ночь», в 11.30 — сказку «Морозко». В 12.55 начнется «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», в 14.20 — «Служебный роман», в 17.25 — «Иван Васильевич меняет профессию».

Вечером на ОНТ начнется череда шоу и концертов. В 19.00 стартует новогодний выпуск шоу «Лучше всех!». В 21.10 в эфир выйдет концерт Аллы Пугачевой, записанный во время ее последних выступлений в Москве и Минске (если помните, Алла Борисовна последние 10 лет не давала концертов). Так что почти эксклюзив. В 22.45 начнется новый сезон шоу «Голос».



Кадр из видео / «Первый канал», 2018

На «РТР-Беларусь» в 15.40 начнется «Песня года», в 18.00 — «Юмор года», в 22.15 — приключенческий фильм «Миллиардер», следом за которым в программе стоит комедия «Елки лохматые».

«Беларусь 2» будет развлекать своих зрителей в первый день нового года комедией «Я худею» (11.30), семейными фильмами «101 далматинец» (13.10) и «102 далматинца» (14.50). Вечером, с 21.25, на канале выйдут три части комедии «Санта Клаус».

На «Беларусь 1» в 13.40 покажут «Главную елку страны» — благотворительный праздник для детей с участием Александра Лукашенко. После него можно посмотреть мелодраму «Новогодний переполох», а затем в программе снова стоит концерт Таисии Повалий (второй раз за сутки).



Источник: giphy.com

2 января

В новый год вступаем с новым выходным. 2 января белорусы будут отдыхать без отработки в субботу. Чем можно занять себя в этот день по версии белорусских телеканалов?

ОНТ начнет вещание в 7.00 со сказки «Морозко», затем покажет комедию «Сорочинская ярмарка». В 10.25 в расписании стоит новогодний выпуск российской музыкальной телепередачи «Три аккорда», за ним — новогодний выпуск шоу «Точь-в-точь».

С 17.25 до 20.30 (по-прежнему на ОНТ) покажут юбилейный вечер Игоря Крутого с участием мировых звезд фигурного катания. Завершится эфир «Старыми песнями о главном» (старт в 23.50).

На «Беларусь 1» в 17.50 выйдет мелодрама «Елка на миллион».

Тем, кто не успел посмотреть «Песню года» и «Юмор года», стоит включить «РТР-Беларусь» еще раз — в 16.00 и 18.00.

Новогоднюю комедию «В зоне доступа любви» покажут в 17.20 на «НТВ-Беларусь».

«Беларусь 3» предлагает начать день с новостей культуры в 8.05 (вдруг вы как раз загадаете под бой курантов больше интересоваться культурой?), затем в расписании вы найдете фильм «Д'Артаньян и три мушкетера».



Фото: Reuters

В 13.40 начнется концерт «Встречаем Новый год вместе», в 17.25 эфир продлится еще одним концертом — «Премьеры Нового года». В 18.50 на канале выйдет фильм «Полосатый рейс».

В эти новогодние выходные в сетке основных телеканалов не оказалось обязательного атрибута Нового года — фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также «Девчат» и «Джентльменов удачи». Но хорошо, что почти у всех нас есть YouTube. С Новым годом и новыми технологиями вас!