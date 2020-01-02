Кристин Килер, любовница британского министра и советского шпиона: кем она была на самом деле?

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Кристин Килер было всего 19, когда она оказалась в центре секс-скандала, приведшего к отставке британского кабинета министров. Ее выставили злодейкой, и затем всю оставшуюся жизнь эта история преследовала ее. Впервые ее трактовка событий была воплощена в сериале, созданном Би-би-си.



Кристин Килер. Фото: wikipedia.org

Дело Профьюмо, в котором фигурировали секс, аристократия и шпионаж, было настолько идеально скандальным, что оно по-прежнему не потеряло яркости в истории современной британской политики.

Эту историю зачастую называют прелюдией к «свингующим шестидесятым». Это рассказ о сексуальном раскрепощении и надежде, все участники которого оказались наказаны.

Шел 1961 год. 19-летняя модель Кристин Килер спала с двумя мужчинами — 46-летним Джоном Профьюмо, занимавшим пост министра обороны, и 31-летним шпионом Евгением Ивановым, работавшим помощником военно-морского атташе посольства СССР в Великобритании.

С мужчинами Кристин познакомил ее друг Стивен Уорд. Он работал остеопатом, писал картины и был вхож в аристократические круги.

Когда об этом стало известно, Профьюмо ушел в отставку, Килер оказалась в тюрьме за дачу ложных показаний, а Уорд покончил с собой. В следующем году правительство Гарольда Макмилана ушло в отставку. Дело Профьюмо ускорило его падение.

Подробности истории воплотились в сериале Би-би-си «Суд над Кристин Килер», сценарий к которому написала Аманда Коу. Роль Килер сыграла актриса Софи Куксон, образ Профьюмо воплотил Бен Майлз, а роль Уорда исполнил Джеймс Нортон.

Если в фильме 1989 года «Скандал» режиссера Майкла Кейтона-Джонса в центре повествования был Стивен Уорд, сыгранный Джоном Хертом, то в сериале главный упор сделан на саму Килер.

«Трактовка тех событий никогда не велась из уст женщины, оказавшейся в центре скандала», — рассказала Аманда Коу.



Роль Кристин Килер сыграла актриса Софи Куксон, образ Профьюмо воплотил Бен Майлз. Фото: bbc.com

Кем была Килер?

На первый взгляд, она была воплощением нескольких типажей, и этим она, безусловно, была привлекательна. Можно проецировать что угодно на типаж, который, по словам Коу, обычно изображается «сиреной с мертвыми глазами».

Премьер-министр Гарольд Макмиллан называл ее «уличной девкой», а для Уорда она всегда была «малышкой». Уорду хотелось ее видеть такой, а Макмиллан просто был неправ.

Кристин Килер скончалась в 2017 году, и она никогда не работала проституткой. Она была более интересным и многогранным человеком — женщиной, которой нравилось заниматься сексом в эпоху, когда воспитанным девушкам это было несвойственно, или же они это скрывали.

Так что Килер превратилась в неудачный символ обещания секса в период, когда подавлением желания страдала вся нация. Термин «проститутка» — это лишь оскорбление из уст виноватого.

Позднее для всех, кому эта история была интересна, Килер превратилась в объект жалости. Ее время от времени фотографировали для таблоидов. Она попыталась заработать на скандале, но безуспешно. Ее знаменитая красота увяла, а вместе с ней ушла и без того невеликая значимость этой фигуры.

Килер родилась в лондонском пригороде Аксбридж в бедной, не знавшей радостей семье. Ее домом были два переделанных железнодорожных вагона. Ее отец ушел из семьи во время Второй мировой войны. Девочку едва не забрали у матери, когда выяснилось, что ребенок недоедает.

Килер обладала многогранным даром красоты, и из-за этого мужчины использовали ее. В своих мемуарах «Секреты и ложь» она рассказала, что отчим изнасиловал ее, когда ей было 12 лет, и предложил девочке убежать с ним, потому что он не любил ее мать.

Когда Килер подрабатывала, присматривая за чужими детьми, она также становилась жертвой насилия их отцов.

Она бросила школу в 15 лет, не получив аттестата, и вскоре забеременела от американского военного. По-видимому, она пыталась прервать беременность самостоятельно, но безуспешно, и ребенок умер через шесть дней после рождения.

В 1950-х общество не испытывало сочувствия к девушкам, оказавшимся в подобной ситуации, хотя осуждения хватало с лихвой.

Килер сбежала в Лондон и стала танцовщицей в кабаре в Сохо. Она танцевала топлес и получала восемь с половиной фунтов в неделю. Там она познакомилась со Стивеном Уордом.

Джон Профьюмо. Фото: wikipedia.org

Можно предположить, что она по-прежнему была травмирована жестоким обращением в детстве, пережитым насилием и потерей ребенка.

Уорд был представителем богемы — его отец служил священником в городе Торки, — и ему нравилось проводить время с аристократами. Нравилось Уорду и общаться с девушками попроще, из рабочего класса, вроде Килер. Она стала одной из его протеже.

Хотя у них и не было секса, он брал Кристин на оргии и помогал ей попасть в постель к мужчинам, способным помочь ему подняться по социальной лестнице. Она стала его живой игрушкой.

В сериале Джеймс Нортон своей мягкой, смущенной игрой показал Уорда ранимым человеком, который ищет свое «я». Возможно, это качество объединило Уорда и Килер.

Лорд Астор, спавший с подругой Килер Мэнди Райс Дэвис, сдавал Уорду в аренду коттедж, находившийся на территории его поместья в Кливдене.

Именно там в июле 1961 года Килер встретила барона Профьюмо, когда купалась нагишом в бассейне сада. Профьюмо был женат на актрисе Валери Хобсон.

Килер позже рассказывала, что он бегал за ней и пытался сорвать с нее полотенце. У них возникла связь, которая продолжалась несколько месяцев.

Зачем она на это пошла?

Вероятно, после всего, что случилось с ней в детстве — череды разочарований и предательств, — ей хотелось угождать мужчинам, и особенно Уорду, потому что он ее заметил и, казалось, боготворил свою «малышку».

Проще всего было сказать «да» и делать то, о чем они просили. А это все, что им было нужно. В свидетельстве Килер о Профьюмо можно почувствовать, что нежность мужчин ей была приятна: «Мне понравилось, — описывала она свой сексуальный опыт. — Он был добрым и любящим».

Но не все были добрыми и любящими. Килер сошлась с джазовым музыкантом из Ямайки Алоисиусом «Счастливчиком» Гордоном. Он ее насиловал и удерживал против воли.

Из-за этих отношений стало известно о связях с Профьюмо, и в итоге Килер попала за решетку. На тот момент, когда Гордон получил травму в драке с другим ее любовником Джонни Эджкомбом, их отношения уже прекратились.

В декабре 1962 года Эджкомб выследил, как Килер пришла в квартиру Уорда в центре Лондона, и несколько раз выстрелил во входную дверь. Приехала полиция, подоспела пресса, что и дало начало скандалу, связанному с отношениями Килер и Профьюмо.



Роль Джонни Эджкомба исполнил Нейтан Стюарт-Джарретт. Фото: bbc.com

За два года до этого в Великобритании выявили шпионскую сеть, пять человек обвинили в передаче секретов СССР.

Пресса не могла обойти стороной историю о шпионаже (Килер спала со советским шпионом), сексе, аристократии и межрасовых связях — Эджкомб и Гордон были выходцами с Карибских островов.

Килер испытывала гнев и по неопытности продала свою историю газетам, став одновременно и знаменитостью, и злодейкой.

Гордона задержали, обвинив в нападении, но когда Килер отозвала свое заявление, ее признали виновной в даче ложных показаний. Между тем, Уорда обвинили в том, что он наживался на сводничестве.

На самом деле Килер и Райс-Дэвис, которые жили в его квартире, лишь помогали оплачивать телефонные счета и отдавали Уорду деньги, взятые у него в долг.

Но Скотленд-Ярду дали указание заняться Уордом, и он был вынужден повиноваться. В 2017 году прошение о пересмотре его приговора удовлетворено не было, а официальные документы были засекречены до 2046 года.

Скандал произвел эффект разорвавшейся бомбы. Досталось всем, кроме друзей-аристократов Уорда, которые быстро и предсказуемо отвернулись от него.

Ближе к концу судебных слушаний Уорд принял слишком большую дозу антидепрессантов и скончался через три дня.

Профьюмо ушел из правительства, когда стало известно, что он солгал Палате общин о своей связи с Килер. До конца своей жизни он занимался волонтерской работой в благотворительной организации Toynbee Hall.

В 1975 году Елизавета II наградила его орденом Британской империи, что стало сигналом о готовности общества простить его. Маргарет Тэтчер пригласила его на празднование своего 70-летия, где его место оказалось рядом с королевой.

Лорд Лонгфорд как-то сказал, что испытывает больше уважения к Профьюмо, чем к кому-либо из людей, которых он встречал. По сути он представлен жертвой Килер. Некрологи, появившиеся в СМИ после его смерти в 2006 году, были к нему благосклонны.

Женоненавистничество было по-прежнему сильно. У Килер шанса на искупление не было. Хотя, возможно, сейчас, благодаря истории, рассказанной Амандой Коу, память о Кристин Килер удастся освободить от ярлыков и штампов, и вместо них мы, наконец, увидим человека во всей полноте ее сложной натуры.

Скандалы преследовали Килер всю жизнь, особенно после того, как ее сексуальная жизнь стала частью культурного багажа страны. Ее портрет, выполненный Уордом, включен в экспозицию Национальной портретной галереи.

Кристин Килер не получила должного образования, но ее нельзя назвать глупой. Как-то она сказала: «Я взяла на себя грехи всех людей, по сути, целого поколения».

Похоже, так оно и есть.



Роль Мэнди Райс-Дэвис (на фото справа) исполнила Элли Бэмбер. Фото: bbc.com

Поэтому так отрадно, что Аманда Коу в своем подробном изложении истории очеловечивает Килер — юную девушку, которая беззаботно шла по жизни и совершала ошибки, за которые она заплатила слишком высокую цену.

Коу не ограничивает повествование о своей героине 1963 годом, когда ее имя было опозорено. В том же году Килер позировала для знаменитого фотопортрета на стуле , ставшего символом того времени.

На фото обнаженная Килер сидит на стуле, повернутом спинкой к камере. Как рассказывает Аманда Коу, в своих позднейших интервью Килер настаивала, что отказывалась позировать обнаженной и на самом деле во время съемки на ней были трусы, которые она подтянула так, чтобы они не попали в кадр.

Коу утверждает, что «обнаженная Килер» — это лишь очередной миф и еще один пример того, как ее представляли в ложном свете.

В последней сцене сериал «Суд над Кристин Килер» словно смотрит в будущее из 1963 года: главная героиня, подняв руки и закрыв глаза, танцует в своих грезах.