ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд разрешил героям фильма «Покидая Неверленд» судиться с компаниями Майкла Джексона

04.01.2020 22:37 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Двое мужчин, выдвинувших обвинения в сексуальном насилии со стороны певца Майкла Джексона в документальном фильме «Покидая Неверленд», могут подать в суд на две его компании MJJ Productions и MJJ Ventures.


Майкл Джексон, 2006 год. Фото: Reuters

Это решение апелляционного суда в Калифорнии стало возможным благодаря изменениям в законодательстве штата, повысившим предельный возраст по иску о сексуальном насилии в детстве.

Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают, что подверглись насилию на ранчо Джексона «Неверленд» в конце 1980-х и начале 1990-х. Им тогда было 7 и 10 лет соответственно.

Майкл Джексон умер в 2009 году. Его семья опровергает выдвинутые против него обвинения. Родственники знаменитого певца назвали фильм «Покидая Неверленд» публичным линчеванием.

Почему они теперь смогут подать иск?

В 2014 году суд отклонил иски, поданные Робсоном и Сейфчаком. Тогда, по калифорнийским законам, заявления о сексуальном насилии в детстве могли быть поданы только до достижения истцами 26-летнего возраста.

Новый закон, вступивший в силу 1 января, продлевает этот возраст до 40 лет.

Робсону сейчас 37 лент, Сейфчаку — 41 год. Неясно, почему в решении суда указаны оба мужчины, несмотря на то, что Сейфчаку сейчас более 40 лет. Скорее всего, суд зачтет его иск, поданный ранее.

В судебном решении говорится, что выводов об истинности обвинений пока не делается, но отмечено, что обвинения имеют тревожный характер, поскольку говорят о многолетних сексуальных надругательствах над детьми.

«Мы рады, что суд понимает, сколь строгую защиту Калифорния установила для жертв сексуального насилия в соответствии с новым законом штата, расширяющим срок давности», — заявил адвокат истцов Винс Финальди.

«Постановление апелляционного суда просто возобновило иски против компаний Майкла Джексона, в которых абсурдно утверждается, что сотрудники Майкла каким-то образом несут ответственность за сексуальное насилие, которого никогда не было», — заявил юрист Говард Вейцман, представляющий интересы обвиняемой стороны.

В 2005 году Майкл Джексон был оправдан по делу о растлении другого 13-летнего мальчика. Он всегда отрицал любые обвинения о причастии к насилию над несовершеннолетними.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают, что подверглись насилию на ранчо Джексона «Неверленд» в конце 1980-х и начале 1990-х. Им тогда было 7 и 10 лет соответственно.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Классика белорусской литературы перезахоронят на Родине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика