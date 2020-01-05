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В Гродно у Коложи установили батлейку с живыми животными

05.01.2020 22:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне Рождества у Коложской церкви установили батлейку с живыми животными, пишет «Радыё Свабода».


Фото: Радыё Свабода

Кроме главных персонажей — Святого Семейства — тут поселились живые овцы и козы.




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Теги: Гродно
 
 
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Кроме главных персонажей - Святого Семейства - тут поселились живые овцы и козы.
 
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