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Фильм Тарантино собрал больше всех наград «Золотой глобус», среди победителей - «Чернобыль»
06.01.2020 08:18 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Калифорнии прошла 77-я церемония вручения наград «Золотой глобус», которые присуждают иностранные журналисты, аккредитованные при Голливуде. В этом году наибольшее число наград (3) собрал фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сообщает агентство
Картина, действие которой разворачивает в 1969 году на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, получила главный приз в номинации «комедия/мюзикл). Сам Тарантино получил награду за лучший сценарий, а Брэд Питт удостоился приза за лучшую мужскую роль второго плана.
Американский сериал «Чернобыль» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм». В номинации также участвовали сериалы «Уловка-22», «Фосси/Вердон», «Самый громкий голос», а также «Невероятное».
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Сам Квентин Тарантино получил награду за лучший сценарий.
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