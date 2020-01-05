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Депутат - королева красоты, протест против интеграции, плюшевая акула и Рождество. Лучшие фото декабря

06.01.2020 18:48 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ушедший декабрь принес Новый год без снега, протесты против интеграции с Россией, Рождественские ярмарки, новый парламент и католическое Рождество. Мы вспоминали старые истории, узнали, как выращивают новогодние елки, протестовали против домашнего насилия и восхищались предновогодней иллюминацией. В первые дни Нового года хорошо вспомнить последний месяц ушедшего года таким, каким он остался на лучших фотографиях TUT.BY. 


Около семидесяти человек выстроились в живую цепь вдоль проспекта Независимости в Минске 29 декабря 2019 года, выражая свой протест против интеграции Беларуси и России. Акция длилась около получаса. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал

21 декабря на площади около Комаровского рынка открылась новая рождественская ярмарка «Метелица». Ее минчанам анонсировали так: «С атмосферой как в Праге, Львове и Варшаве». Фото: Сергей Балай, TUT.BY Весь материал

Бизнесмен Сергей Шакутин, один из фигурантов громкого «дела медиков», был освобожден в зале суда 27 декабря 2019 года. Ему зачли срок нахождения в СИЗО, где он находился под стражей с июля 2018 года. Десятки человек ожидали его у дверей зала судебных заседаний, чтобы поздравить с освобождением. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал

Экологи и волонтеры организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» приехали из Минска на Ольманские болота, чтобы помочь сотрудникам Полесского лесхоза прибраться на болотах. Многолетней проблемой болот является мусор, который оставляют после себя белорусские и украинские ягодники. 16 декабря 2019 года. Ольманские болота, Беларусь.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Весь материал

Сотни Дедов морозов прошли по проспекту независимости в Минске 29 декабря 2019 года. Традиционный костюмированный парад финишировал на Октябрьской площади белорусской столицы и закончился грандиозным новогодним представлением. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY 

Десятки пар женских туфель, выкрашенные в оранжевый цвет, символизируют собой жертв домашнего насилия. По данным МВД, в Беларуси за год совершается около 2,5 тысячи преступлений, которые относятся к категории насилия в семье. 28 декабря в Минске впервые прошел пикет в поддержку закона. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал

«Мисс Беларусь – 2019» Мария Василевич стала самым молодым депутатом нового парламента Беларуси. Ее первый рабочий день как депутата начался 6 декабря 2019 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь материал

Работник Молодеченского лесхоза выбирает елку, которая вместе с сотнями других лесных красавиц попадет на ёлочные базары в Минске. Каждый год в сезон лесхоз продает около 5000 деревьев. Молодеченский район, Беларусь,  20 декабря 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал

Трехэтажку, расположенную в 3-м Железнодорожном переулке в Грушевке, построили накануне войны для работников обойной фабрики.  Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал

Праздничная месса в соборе Пресвятой Девы Марии в Минске в канун Рождества 24 декабря 2019 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь материал

Одна из светящихся новогодних фигур на Октябрьской площади в Минске. Праздничную иллюминацию в белорусской столице включили вечером 14 декабря 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал 

Работник компании Fasncy бросает плюшевую акулу, одну из самых популярных мягких игрушек 2019 года. Акула стала трэндом сезона, хотя еще с 90-х годов прошлого века морские персонажи не «выстреливали» в продаже. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал

Популярный российский певец Егор Крид выступает с концертом на сцене столичной «Минск-Арены» 12 декабря 2019 года. Исполнитель вышел на сцену с гипсом на левой руке. Он сломал ее на съемках клипа. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь материал

Вячеслав Курчик, художественный руководитель районного Центра традиционной культуры агрогородка Мажа Копыльского района, уже 35 лет выступает в роди Деда Мороза. Впервые образ главного новогоднего персонажа он примерил в далеком 1984 году, когда в 21 год стал директором Копыльского районного Дома культуры.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал

Ученики 6 «А» класса средней школы №161 проявили инициативу и собирают деньги на лечение своего одноклассника Ильи Давидовича, у которого врачи обнаружили опухоль мозга. 25 декабря 2019 года, Минск, Беларусь. Фото: Олег Киндар, TUT.BY. Весь материал

 


В минском клубе Re: Public 12 декабря 2019 года прошла необычная фитнес-вечеринка. Ее участницы устроили двухчасовой марафон прыжков на мини-батутах. На них они делали приседания, бегали и даже лежали. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY Весь материал

 


Чучуло волка в областном краеведческом музее Витебска. Бешенный волк терроризировал деревни в Миорском районе в 1957 году. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY Весь материал

В 1992 году известный белорусский фотограф Сергей Брушко возле Дворца культуры Минского автомобильного завода сфотографировал компанию подростков со скейтами. Через 27 лет TUT.BY нашел этих ребят: сейчас им почти 40 лет, у каждого — дети, работа. Фотограф Дмитрий Брушко повторил фотографию своего отца.
Фото: Сергей и Дмитрий Брушко. Весь материал

Капитан милиции Анастасия Чуприс работает участковым инспектором в Ленинском РУВД Минска. В 2019 году она победила в конкурсе профессионального мастерства и стала лучшим участковым Беларуси.  Минск, Беларусь, 20 декабря 2019 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ушедший декабрь принес Новый год без снега, протесты против интеграции с Россией, Рождественские ярмарки, новый парламент и католическое Рождество. В первые дни...
 
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