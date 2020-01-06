Уважаемые жители и гости Чашникского района!

От всей души поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Как более двух тысяч лет назад благая весть о Рождении Спасителя озарила всё человечество, весь мир, так пусть благодатный свет этого великого праздника сегодня озарит ваши души и наполняет ваши сердца любовью к ближним, внутренней гармонией, спасительной верой и безграничным счастьем!
Из поколения в поколение почитание предков, уважение к истории, любовь к ближнему остаются главными ценностями православия.
Пусть Рождество Христово станет праздником, объединяющим всех нас в добрых помыслах и хороших делах.
Примите самые сердечные поздравления и пожелания, чтобы во всех жизненных ситуациях видеть только положительное, чтобы ваш дом наполнялся счастьем!
Мира и согласия вам и вашим близким, радости и уверенности в завтрашнем дне!
Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,
А. Д. КОСОВ, председатель районного Совета депутатов.