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Уважаемые жители и гости Чашникского района!

07.01.2020 — Новости Культуры | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Уважаемые жители и гости Чашникского района!

От всей души поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Как более двух тысяч лет назад благая весть о Рождении Спасителя озарила всё человечество, весь мир, так пусть благодатный свет этого великого праздника сегодня озарит ваши души и наполняет ваши сердца любовью к ближним, внутренней гармонией, спасительной верой и безграничным счастьем!
Из поколения в поколение почитание предков, уважение к истории, любовь к ближнему остаются главными ценностями православия.
Пусть Рождество Христово станет праздником, объединяющим всех нас в добрых помыслах и хороших делах.
Примите самые сердечные поздравления и пожелания, чтобы во всех жизненных ситуациях видеть только положительное, чтобы ваш дом наполнялся счастьем!
Мира и согласия вам и вашим близким, радости и уверенности в завтрашнем дне!

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,
А. Д. КОСОВ, председатель районного Совета депутатов.

 
 
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От всей души поздравляем вас с Рождеством Христовым! Как более двух тысяч лет назад благая весть о Рождении Спасителя озарила
 
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