Уважаемые жители и гости Чашникского района!

Источник материала: Чырвоны прамень





От всей души поздравляем вас с Рождеством Христовым!

Как более двух тысяч лет назад благая весть о Рождении Спасителя озарила всё человечество, весь мир, так пусть благодатный свет этого великого праздника сегодня озарит ваши души и наполняет ваши сердца любовью к ближним, внутренней гармонией, спасительной верой и безграничным счастьем!

Из поколения в поколение почитание предков, уважение к истории, любовь к ближнему остаются главными ценностями православия.

Пусть Рождество Христово станет праздником, объединяющим всех нас в добрых помыслах и хороших делах.

Примите самые сердечные поздравления и пожелания, чтобы во всех жизненных ситуациях видеть только положительное, чтобы ваш дом наполнялся счастьем!

Мира и согласия вам и вашим близким, радости и уверенности в завтрашнем дне!

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,

А. Д. КОСОВ, председатель районного Совета депутатов.