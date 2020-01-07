Как Сталин вывез из Испании золотой запас

Источник материала: Tut.by

Одна из ведущих испанских интернет-газет El Confidencial опубликовала статью , проливающую свет на историю золотого запаса Испании, вывезенного в СССР в 1936 году, чтобы гарантировать оплату советских поставок Испанской Республике. В помощи республиканское правительство нуждалось для подавления мятежа генерала Франко, пишет «Радио Свобода».



Северный фасад Банка Испании в Мадриде, часть золотых резервов которого была отправлена в Советский Союз во время Гражданской войны в Испании. Фото: wikipedia.org

История испанского золота до сих пор вызывает споры. Многим исследователям трудно поверить в официальную версию советской стороны 80-летней давности, которая гласит, что золотой запас, считавшийся по своим размерам четвертым в мире (460 тонн чистого золота), был израсходован за пару лет на военные поставки — которые те же исследователи оценивают как не особо крупные. Отсюда делается вывод, что Сталин похитил большую часть испанского золота. Впоследствии якобы на украденные средства то ли строились советские ракеты, то ли «хрущевки"-пятиэтажки. Последовательным защитником этой теории выступает испанский историк Хуан Эрнесто Флюхер:

«Сталин отдал четкий приказ. Об этом, в частности, говорится в книге испанских исследователей Антонио Элорсы и Марты Бискаррондо о советско-испанских отношениях в 30-е годы, под названием «Дорогие товарищи». Речь шла о том, чтобы всячески затягивать вопрос о выдаче Испании расписок о полученном золоте. Видимо, советская сторона не хотела никаких письменных документов, на основании которых ей могли бы впоследствии предъявить какие-либо финансовые претензии. Таким образом, у СССР никогда не было даже намерений вернуть Испании средства, оставшиеся от оплаты военных поставок».

Однако издание El Confidencial в своей последней публикации на тему золота с подобным мнением не согласно. Оно утверждает, что Москва не присвоила себе ни грамма из испанского золотого запаса и что все деньги, вырученные за его продажу, действительно пошли на оплату советских поставок республиканцам. Такого же мнения придерживается и авторитетный специалист по данной теме, дипломат и историк Анхель Виньяс. Впрочем, это вовсе не означает, что расчеты между сторонами велись адекватно.

Свой вывод и газета, и историк основывают на материалах архива бывшего министра финансов, а затем премьер-министра республики Хуана Негрина. Речь идет о документах, свидетельствующих, что письменный учет расходов золотого запаса все же велся и советской, и испанской стороной. О каких поставках и какой помощи шла речь? Говорит Луис Тогорес, сотрудник мадридского Католического института исторических исследований:

«Сталинская Россия предоставила Испанской Республике в ходе войны людей и оружие. Это позволило республиканцам сражаться в течение почти трех лет, хотя победителем в конфликте все же оказался Франко. Первая советская помощь пришла уже в августе 1936 года. Это был бензин. Затем стало поступать стрелковое оружие, боеприпасы, танки и самолеты».

В Советском Союзе в годы Гражданской войны в Испании в 1936—1939 годах была организована широкая кампания солидарности с республиканцами. Советские газеты, как в 30-е, так и в последующие годы писали о «бескорыстной интернациональной помощи героическому народу Испании». Между тем документы Негрина раскрывают несколько иную картину — совсем не бескорыстную. Оказывается, испанцам пришлось щедро расплачиваться буквально за все. Даже за транспортировку собственного золота, не говоря уже о его хранении в Москве, охране и переплавке монет (из них состоял золотой запас) в слитки. Задействованным в работе с золотом советским служащим испанцы были обязаны оплачивать больничные и отпуска. Платили испанцы и за советское посредничество при продаже золота за иностранную валюту.

Что касается оружия, то цены на него выставлялись в рублях, а продавалось оно за валюту, причем курс рубля всякий раз почему-то оказывался завышенным. Хотя официально он составлял 5,30 за доллар, винтовки, к примеру, продавали по курсу 3,60. По еще более завышенному курсу поставлялись пулеметы, пушки, танки и самолеты. Например, артиллерийские орудия — по курсу один к двум. При этом в Испанию порой направлялось совсем устаревшее вооружение. Среди прочего — даже однозарядные винтовки Бердана, которые использовались в 19-м столетии. Госбанк СССР также оплачивал через Францию закупки Испанией оружия в третьих странах и на этом тоже зарабатывал.

Всего из СССР в Испанию тогда было поставлено 648 самолетов (истребители И-15, И-16, Р-5, бомбардировщики СБ). Испанцы получили 331 танк (БТ-5 и Т-26), 60 бронеавтомобилей (БА-6, БА-3 и ФАИ), 1186 орудий, 340 минометов, 20 486 пулеметов — ручных и станковых, почти полмиллиона винтовок, револьверы, пистолеты и 4 бронекатера. Поставлялись грузовики, боеприпасы, различное военное имущество, медикаменты, топливо, продовольствие, в том числе пшеница, консервы, сахар и так далее. Особый разговор — о российских специалистах, направленных в Испанию. Рассказывает профессор истории Мадридского университета Гильермо Коста:

«Важной задачей, стоящей перед республиканцами, было создание профессиональной армии. Ведь большая часть старой армии выступила на стороне Франко. Чтобы противостоять франкистам, неподготовленные ополченцы не годились. Здесь нужны были профессионалы. Создать армию республике помогали советские военные специалисты. В исторических исследованиях приводится разное число отправленных в Испанию советских граждан. По наиболее достоверным источникам — 2062 человека. Это 772 летчика, 351 танкист, 222 советника и инструктора, 77 моряков, 150 других военных специалистов, 130 гражданских лиц (рабочих и инженеров), 156 связистов, 204 переводчика. Погибли в боях 127 человек, умерли от ран 11, пропали без вести — 32. 19 человек стали жертвами несчастных случаев. А все три главных военных советника, Ян Берзин, Григорий Штерн и Кузьма Качанов, были репрессированы на родине, как и многие другие советские участники войны в Испании».

Из золотого запаса Испании этим советским гражданам оплачивался проезд, проживание, выдавалась зарплата (в зависимости от звания и должности командированного в Испанию специалиста), а их семьям — в случае гибели кормильца — пособия.

Но почему все же республиканцы не оспаривали хотя бы российские счета за оружие? Дело в том, считают испанские историки, что какие-либо споры вокруг оплаты были бесполезными, поскольку у Испании не было альтернативы российским поставкам.

Что касается самого советского оружия, которое после разгрома республиканцев весной 1939 года досталось франкистам, то оно еще несколько десятилетий служило Испании. Истребители — до середины 50-х годов, а танки до начала 70-х. Что касается трофейного стрелкового оружия, то им вооружались подразделения Гражданской гвардии (жандармерии), которые вели борьбу с коммунистической «герильей», действовавшей в горах северной Испании до начала 50-х годов прошлого века. Сейчас многие образцы советского оружия и техники той поры хранятся в музеях Испании.