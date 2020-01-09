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Сильный ветер заставил воду двигаться вверх вдоль скалы: видео редкого природного явления
10.01.2020 11:37 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Редкое природное явление удалось снять на видео на Фарерских островах. Из-за сильного ветра вода из океана начала двигаться вверх, прямо вдоль отвесной скалы высотой в 470 метров. Такой «водопад наоборот» просуществовал около полуминуты, но зрелище было по-настоящему впечатляющим — посмотрите сами.
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Вода из океана двигалась вверх!
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