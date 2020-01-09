Сильный ветер заставил воду двигаться вверх вдоль скалы: видео редкого природного явления

Источник материала: Tut.by

Редкое природное явление удалось снять на видео на Фарерских островах. Из-за сильного ветра вода из океана начала двигаться вверх, прямо вдоль отвесной скалы высотой в 470 метров. Такой «водопад наоборот» просуществовал около полуминуты, но зрелище было по-настоящему впечатляющим — посмотрите сами.