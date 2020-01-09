Ведущее французское издание включило Беларусь в 20-ку стран, которые стоит посетить в этом году

Источник материала: Tut.by

Ежедневная французская газета Le Figaro включила Беларусь в двадцатку стран, которые будет интересно посетить в 2020-м. Нашу страну журналисты назвали «спящей красавицей Европы».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Мы могли бы назвать ее „спящая красавица Европы“. Не имеющая выхода к морю, между Польшей и Россией, Беларусь является одним из наименее посещаемых мест континента», — пишут журналисты.

Издание подчеркнуло, что треть Беларуси покрыта лесами, причем одними из последних сохранившихся в Европе «первичных». Речь о тех, которые не испорчены человеком и природными бедствиями.

Французов и не только приглашают увидеть родину Марка Шагала, архитектурное богатство Минска — тем более это несложно благодаря «безвизу». Журналисты советуют отправится на прогулку в белорусский лес или на экскурсию в обширные национальные парки, где живут рыси, бурые медведи, рябчики и волки.

Кроме Беларуси в список попали: острова Кука в Тихом океане, Мадагаскар, Западная Австралия, Дикий Берег в Южной Африке, индонезийский остров Суматра, Барбадос, Абу-Даби, грузинская Сванетия, Юлийские Альпы в Словении, остров Куба, итальянская Апулия, японский полуостров Кии, Гавайи, филиппинский остров Палаван, французские острова Сен-Пьер и Микелон, долина Нила в Египте, мексиканский штат Нижняя Калифорния, Коста Рика и Северо-восточный регион Бразилии.