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Светлана Алексиевич открывает женское издательство

12.01.2020 00:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская писательница и Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич решила открыть свое издательство для женщин потому, что «мужчины они повсюду, а произведения женщин издаются очень мало». Об этом она рассказала изданию «Наша Нiва».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Писательница считает, что открытие женского издательства «повлияет на уверенность женщин-писательниц, на их желание писать».

Идея о создании собственного издательства появилась у Светланы Алексиевич около полугода назад. Откроется издательство уже через несколько месяцев.

Первыми авторами, книги которых появятся в новом издательстве, станут Ева Вежнавец и Татьяна Скоринкина.

 
 
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Белорусская писательница и Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич решила открыть свое издательство для женщин потому, что «мужчины они повсюду, а...
 
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