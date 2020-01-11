Светлана Алексиевич открывает женское издательство

Источник материала: Tut.by

Белорусская писательница и Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич решила открыть свое издательство для женщин потому, что «мужчины они повсюду, а произведения женщин издаются очень мало». Об этом она рассказала изданию «Наша Нiва» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Писательница считает, что открытие женского издательства «повлияет на уверенность женщин-писательниц, на их желание писать».

Идея о создании собственного издательства появилась у Светланы Алексиевич около полугода назад. Откроется издательство уже через несколько месяцев.

Первыми авторами, книги которых появятся в новом издательстве, станут Ева Вежнавец и Татьяна Скоринкина.