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Светлана Алексиевич открывает женское издательство
12.01.2020 00:21 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская писательница и Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич решила открыть свое издательство для женщин потому, что «мужчины они повсюду, а произведения женщин издаются очень мало». Об этом она рассказала изданию
Писательница считает, что открытие женского издательства «повлияет на уверенность женщин-писательниц, на их желание писать».
Идея о создании собственного издательства появилась у Светланы Алексиевич около полугода назад. Откроется издательство уже через несколько месяцев.
Первыми авторами, книги которых появятся в новом издательстве, станут Ева Вежнавец и Татьяна Скоринкина.
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Белорусская писательница и Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич решила открыть свое издательство для женщин потому, что «мужчины они повсюду, а...
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