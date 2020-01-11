Праздник фольклорного искусства «Калядны фэст» прошёл на территориях всех сельсоветов Пинщины

Источник материала: Полесская правда



Праздник фольклорного искусства «Калядны фэст» 7 января прошел на территориях всех сельсоветов Пинщины.

Коляды для предков современных белорусов считались главным зимним праздником, который был связан, в первую очередь, с днем зимнего солнцестояния и символизировал начало нового года – и солнечного, и сельскохозяйственного.





В этот день возле местных Домов культуры развернулись народные гулянья. Для жителей были организованы театрализованные представления, концерты, праздничные шествия, конкурсы и задорные поздравления. Наиболее яркие мероприятия прошли в Парохонском СЦКД, Молотковичском ЦСДК, Оснежицком РЦКД, Пинковичском СДК, Березовичском СДК, Оховском ЦСДК, Жидченском СДК и в других.







Подготовила Екатерина АБРАМЧУК

Фото предоставлено районной централизованной клубной системой