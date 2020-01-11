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Праздник фольклорного искусства «Калядны фэст» прошёл на территориях всех сельсоветов Пинщины

12.01.2020 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Праздник фольклорного искусства «Калядны фэст» прошёл на территориях всех сельсоветов Пинщины
Праздник фольклорного искусства «Калядны фэст» 7 января прошел на территориях всех сельсоветов Пинщины.

Коляды для предков современных белорусов считались главным зимним праздником, который был связан, в первую очередь, с днем зимнего солнцестояния и символизировал начало нового года – и солнечного, и сельскохозяйственного.

Праздник фольклорного искусства «Калядны фэст» прошёл на территориях всех сельсоветов Пинщины
 Праздник фольклорного искусства «Калядны фэст» прошёл на территориях всех сельсоветов Пинщины
В этот день возле местных Домов культуры развернулись народные гулянья. Для жителей были организованы театрализованные представления, концерты, праздничные шествия, конкурсы и задорные поздравления. Наиболее яркие мероприятия прошли в Парохонском СЦКД, Молотковичском ЦСДК, Оснежицком РЦКД, Пинковичском СДК, Березовичском СДК, Оховском ЦСДК, Жидченском СДК и в других.

Праздник фольклорного искусства «Калядны фэст» прошёл на территориях всех сельсоветов Пинщины
 Праздник фольклорного искусства «Калядны фэст» прошёл на территориях всех сельсоветов Пинщины

Подготовила Екатерина АБРАМЧУК
Фото предоставлено районной централизованной клубной системой

 
 
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