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Праздник фольклорного искусства «Калядны фэст» прошёл на территориях всех сельсоветов Пинщины
12.01.2020 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Коляды для предков современных белорусов считались главным зимним праздником, который был связан, в первую очередь, с днем зимнего солнцестояния и символизировал начало нового года – и солнечного, и сельскохозяйственного.
Подготовила Екатерина АБРАМЧУК
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> Праздник фольклорного искусства «Калядны фэст» 7 января прошел на территориях всех сельсоветов Пинщины. Коляды для предков современных белорусов считались...
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