Смотрите, как по Бобруйску свежая Тора ходила и машины останавливала. Впервые за десятилетия!

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске впервые за последние 12 января десятилетия по улицам ходила свеженаписанная Тора — свиток с текстом Пятикнижия, или первая часть Библии, главный сакральный предмет в иудаизме. Ну как ходила — ее, конечно, носили, и для этого временно даже перекрыли движение транспорта. Потому что это не календарный праздник, а особое и крайне важное событие в жизни иудейской общины. А до этого Тору дописывали — тут же, в Бобруйске, члены общины, держа за руку писца.







Всего в Торе содержится 304 805 букв (или приблизительно 79 000 слов). Процесс тщательного переписывания свитка вручную занимает около 2000 часов (целый год работы!). Свиток Торы считается непригодным для чтения, если к тексту добавлена или отсутствует хоть одна буква.



Церемония «завершения Торы» (сиюм Тора). Согласно Талмуду, тот, кто исправил хотя бы одну букву в свитке, как бы написал весь свиток. Из этого постулата развился обычай, когда каждый из присутствующих евреев удостаивается чести обвести одну из букв по контуру. Но поскольку навыками каллиграфии обладают немногие, принято формально поручать это писцу. При этом писца держат за правую руку, словно направляя ее.



Мишна — полуденная молитва. Евреи молятся, обратив лицо в сторону «земли Израильской», на иврите — Эрец Исраэль.







По традиции на праздник внесения в синагогу нового свитка приглашают много гостей. Церемонию почтили вниманием главный раввин Минска Шнеур Дейч, главный раввин Могилева Мендель Альперович, главный раввин Гродно Ицхак Кофман, главный раввин Бреста Хаим Рабинович и другие почетные лица.



И вот новый свиток Торы завершен. Его торжественно поднимают вверх на всеобщее обозрение. Пергаментные страницы сшивают нитями из сухожилий кошерных животных. Концы свитка прикрепляются к круглым деревянным валикам с рукоятками и дисками по обеим сторонам. Священный свиток перематывают, не прикасаясь к нему руками.



Свиток Торы, перевязанный специальной лентой и помещенный в защитную мантию из бархата с богатой вышивкой, под аплодисменты выносят из помещения, чтобы торжественной процессией проследовать в синагогу.



У стен разрушенной синагоги на улице Чонгарской многолюдно. В прошлом году еврейская община открыла здесь мемориальный «еврейский дворик». Постепенно он становится местом притяжения для евреев из других городов и стран. Именно отсюда начнется шествие свитка Торы по улицам города.



Речь всемирно известного раввина Иеошуа Раскина всегда проникновенна и при этом наполнена искрометным юмором.



У евреев-хасидов принято бурно выражать свою радость песнями и танцами.



Свиток Торы несут под специальным пологом — хупой. Под такой же хупой на еврейской свадьбе соединяются жених с невестой. Все это придает шествию особую торжественность. Процессия движется вдоль одной из уцелевших стен бывшей синагоги. Ровно так же все происходило здесь сто лет назад.



Шумная и пестрая колонна выходит на перекресток бывшей улицы Шоссейной, а ныне Бахарова. Госавтоинспеция перекрывает движение. Пожалуй, впервые за многие десятилетия по бобруйской улице шествует Тора в окружении поющих и танцующих евреев.



Колонна вступает на улицу Социалистическую и проходит под стенами еще одной бывшей синагоги. Сейчас тут размещается зал физкультуры.



Новый свиток по традиции «встречают» все свитки Торы, которые хранятся в синагоге. По такому торжественному поводу они извлекаются из специального шкафа (арон кодэш).



Вокруг бимы — специального возвышения для чтения Торы — устраиваются «акафот». Мужчины, по очереди передавая друг другу свитки, семикратно обходят центр синагоги, а затем делают это еще раз, чтобы отличить ритуал внесения Торы от ежегодного праздника Симхат-Тора.



Футляры и мантии для свитков Торы богато декорируются и представляют собой настоящие произведения искусства.







Звучат тосты «лэахаим!» (за жизнь!) и веселье продолжается.











Принято, чтобы все евреи — мужчины, женщины и дети — целовали мантию свитка Торы. Это хорошая примета для здоровья и долголетия.



Наконец свитки торжественно помещают обратно в синагогальный ковчег, откуда их будут извлекать для еженедельного публичного чтения и по особым случаям, таким, как сегодняшний. А праздник продолжается общей трапезой с музыкой и танцами.

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