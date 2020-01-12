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В США умер режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»

13.01.2020 08:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг умер в Детройте в возрасте 80 лет. Об этом сообщил в понедельник режиссер и сценарист Михаил Идов на своей странице в Facebook.


Валентин Гафт, Константин Бромберг и Алена Яковлева на съемках фильма «Чародеи». Фото: odesafilmstudio.com.ua

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника», — написал он.

Идов поделился, что его родители были хорошо знакомы с Бромбергом, сам он встречался с режиссером всего пару раз в 1990-х годах. По его словам, после переезда в США Бромберг не занимался кино.

«Не знаю, осилит ли какое-нибудь из грядущих поколений «Электроника», но советский Gen-X он впечатлил изрядно — наряду с «Гостьей из будущего» даже отчасти сформировав поколенческие сексуальные предпочтения в стране, лишенной доступа к принцессе Лее в золотом бикини», — пишет Идов.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове (Украинская ССР, ныне — Украина). В 1958—1959 годах работал корреспондентом агентства печати «Новости» и режиссером на Воркутинской студии телевидения. В 1965 году Бромберг окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне — Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова), после вуза работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения «Экран».

Широкую известность Константину Бромбергу принесла работа в художественном кинематографе. Дебютной для него стала короткометражная картина «Длинный день Кольки Павлюкова» (1968), за которой последовали драма «Был настоящим трубачом» (1973) и киноповесть «У меня есть лев» (1975). Большую популярность получил детский фильм «Приключения Электроника» по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, телепремьера которого состоялась в 1980 году. 31 декабря 1982 года на Центральном телевидении была впервые показана музыкально-комедийная киносказка Константина Бромберга «Чародеи», снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких. Роли в ней исполнили Александр Абдулов, Александра Яковлева, Екатерина Васильева, Валентин Гафт и другие известные актеры.

В 1989 году Бромберг снял три сюжета для детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1990-х годах являлся руководителем студии детских и юношеских фильмов «Юнтелефильм». Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1982 года (за постановку телефильма «Приключения Электроника»).

 
 
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Об этом сообщил в понедельник режиссер и сценарист Михаил Идов на своей странице в Facebook.
 
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