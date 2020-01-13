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Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей

14.01.2020 10:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал». Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.


Фото: Reuters

Одним из членов совета стала Елена Зеленская, супруга президента Украины.

Ранее одним из сопредседателей совета «Мистецького арсенала» являлась Марина Порошенко, супруга экс-президента Украины Петра Порошенко.

Марина Порошенко занимала эту должность с декабря 2016 года до публикации нового указа Зеленского.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса...
 
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