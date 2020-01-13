Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал». Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.



Фото: Reuters

Одним из членов совета стала Елена Зеленская, супруга президента Украины.

Ранее одним из сопредседателей совета «Мистецького арсенала» являлась Марина Порошенко, супруга экс-президента Украины Петра Порошенко.

Марина Порошенко занимала эту должность с декабря 2016 года до публикации нового указа Зеленского.