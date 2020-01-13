ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто-то шесть лет разбрасывал деньги в английской деревне. Наконец полиция смогла узнать кто

14.01.2020 09:49 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вот уже шесть лет неизвестные оставляют пачки денег в деревне Блэкхолл-Кольери в графстве Дарем на севере Англии. И вот теперь наконец-то удалось выяснить, кто это делает, хотя «добрые самаритяне», как их называет полиция, предпочитают оставаться анонимными.


Фото: Durham Police

Деньги — пачки по две тысячи фунтов (2,600 долларов) 20-фунтовыми купюрами — всегда выкладывались на виду, часто прямо на тротуаре.

Двое благотворителей рассказали полиции, что у них неожиданно завелись деньги и они решили ими поделиться. С 2014 года они делали это в Блэкхолл-Кольери не менее 12 раз.

Одна благодетельница сказала, что чувствует эмоциональную связь с этой бывшей шахтерской деревней после того, как в прошлом ей помог один местный житель, и она хотела отблагодарить всю деревню.

За последние шесть лет местные жители сдали в полицию все найденные деньги — 26 тысяч фунтов (почти 34 тысячи долларов). По британским законам, если хозяева найденных денег не могут быть обнаружены или же отказываются брать их назад, то через определенный промежуток времени деньги возвращаются тем, кто их нашел.

Все до сих пор найденные пачки денег были возвращены нашедшим их людям.

«Добрые самаритяне» специально оставляли деньги не только на виду, но и в тех местах, где живут малообеспеченные люди, например, пенсионеры. Они же часто поджидали неподалеку, чтобы убедиться, что деньги были найдены.

«Я очень рад, что теперь мы можем с уверенностью сказать, что речь не идет ни о преступной деятельности, ни о человеке с каким-то психическим расстройством, — заявил представитель полиции Дарема Джон Фостер. — Я хотел бы поблагодарить этих добрых самаритян за то, что они связались с нами, а также честных жителей деревни, которые каждый раз приносили деньги в полицию».

Пока неизвестно, продолжат ли анонимные благотворители оставлять деньги на улицах деревни, но все уже сданные в полицию купюры будут возвращены тем, кто их нашел.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот уже шесть лет неизвестные оставляют пачки денег в деревне Блэкхолл-Кольери в графстве Дарем на севере Англии. И вот теперь наконец-то удалось выяснить, кто это...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Скандал в музее. Художница привела 100 посетителей, ее попросили заплатить за проведение экскурсии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика