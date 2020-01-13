Кто-то шесть лет разбрасывал деньги в английской деревне. Наконец полиция смогла узнать кто

Источник материала: Tut.by

Вот уже шесть лет неизвестные оставляют пачки денег в деревне Блэкхолл-Кольери в графстве Дарем на севере Англии. И вот теперь наконец-то удалось выяснить, кто это делает, хотя «добрые самаритяне», как их называет полиция, предпочитают оставаться анонимными.



Фото: Durham Police

Деньги — пачки по две тысячи фунтов (2,600 долларов) 20-фунтовыми купюрами — всегда выкладывались на виду, часто прямо на тротуаре.

Двое благотворителей рассказали полиции, что у них неожиданно завелись деньги и они решили ими поделиться. С 2014 года они делали это в Блэкхолл-Кольери не менее 12 раз.

Одна благодетельница сказала, что чувствует эмоциональную связь с этой бывшей шахтерской деревней после того, как в прошлом ей помог один местный житель, и она хотела отблагодарить всю деревню.

За последние шесть лет местные жители сдали в полицию все найденные деньги — 26 тысяч фунтов (почти 34 тысячи долларов). По британским законам, если хозяева найденных денег не могут быть обнаружены или же отказываются брать их назад, то через определенный промежуток времени деньги возвращаются тем, кто их нашел.

Все до сих пор найденные пачки денег были возвращены нашедшим их людям.

«Добрые самаритяне» специально оставляли деньги не только на виду, но и в тех местах, где живут малообеспеченные люди, например, пенсионеры. Они же часто поджидали неподалеку, чтобы убедиться, что деньги были найдены.

«Я очень рад, что теперь мы можем с уверенностью сказать, что речь не идет ни о преступной деятельности, ни о человеке с каким-то психическим расстройством, — заявил представитель полиции Дарема Джон Фостер. — Я хотел бы поблагодарить этих добрых самаритян за то, что они связались с нами, а также честных жителей деревни, которые каждый раз приносили деньги в полицию».

Пока неизвестно, продолжат ли анонимные благотворители оставлять деньги на улицах деревни, но все уже сданные в полицию купюры будут возвращены тем, кто их нашел.