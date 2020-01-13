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Посмотрите, как выглядел бы Гродно, если бы здесь сохранился еще один костел (и это не Фара Витовта)

14.01.2020 12:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пинчанин Александр Невар, архитектор по образованию, уже несколько лет занимается «восстановлением» утраченных памятников архитектуры — изучает исторические документы и при помощи 3D-технологий вписывает в современные пейзажи здания, которые когда-то были уничтожены. Так, например, среди прочих он создал модель Фары Витовта, которую взорвали в 1961 году. Недавно Александр «воссоздал» и другой гродненский костел — костел Девы Марии Розарии, который находился на улице Советской. Результат своей работы мужчина показал в Facebook. Посмотрите, как мог бы выглядеть город, если бы величественный костел Девы Марии Розарии сохранился и дошел бы до нашего времени.


Фото: визуализация Александра Невара, фотография — Евгений Осноревский

Для виртуальной реконструкции Александр выбрал вид костела второй половины XVIII века. Он поработал с историческими документами, сопоставил планы храма с фотографиями и сохранившимися изображениями костела и сделал 3D-модель утраченного строения. Ему в работе помогал гродненский краевед Евгений Осноревский.

Костел Девы Марии Розарии и монастырь доминиканцев — архитектурный комплекс в стиле барокко, построенный орденом доминиканцев в Гродно.



В 1833−36 годах монастырский корпус был перестроен под мужскую гимназию, костел использовался как храм при учебном заведении, так как орден доминиканцев к тому времени был в Гродно упразднен. Однако студенты гимназии приняли активное участие в восстании 1863 года, поэтому в 1875 году «во избежание соблазна в местном населении» царская администрация снесла костел.

Корпус по улице Советской, 8 в течение XIX века использовался как учебный, в том числе и женской гимназией. Позднее в нем размещался магистрат. Монастырские корпуса со временем приобрели другой вид, и сейчас кажется, что это просто часть рядовой застройки главной улицы города.

Сейчас на месте костела располагается сквер и стоит памятник маршалу Советского союза Василию Соколовскому.






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Теги: Гродно
 
 
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Пинчанин Александр Невар, архитектор по образованию, уже несколько лет занимается «восстановлением» утраченных памятников архитектуры - изучает исторические...
 
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