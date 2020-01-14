Пожар, радиация и утопающие. Масштабные учения МЧС у дворца Радзивиллов

Источник материала: Tut.by

В старый Новый год, утром 14 января, дворец Радзивиллов в Несвиже побывал в тумане и в дыму. Древнюю резиденцию белорусских магнатов тренировались спасать от радиации, воды и огня. Спасатели МСЧ вспомнили трагический пожар 2002 года, когда дворцово-парковый комплекс пострадал от человеческой халатности, а Беларусь едва не утратила один из самых красивых памятников средневековой архитектуры. Для учений было задействовано более 20 единиц техники и 70 человек личного состава из местного и областного управления МЧС. Место и время были выбраны не просто так. Зима, праздник, замок, пожар — так случилось в декабре 2002-го.





Вначале учений пловцы и водолазы спасали тонущих на акватории замкового озера. Одновременно с этим на подъезде к замку произошло условное ДТП. По легенде в поврежденном автомобиле находились опасные химические вещества и источник ионизирующего излучения. Следующим ЧП стал условный пожар в замке, где спасатели с администрацией эвакуировали персонал и посетителей. Для спасения людей с верхних этажей МЧС использовали автоколенчатый подъемник и развернутый во дворе замка «куб жизни».



















































