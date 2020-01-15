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Telegraph: отец Меган Маркл готов свидетельствовать против нее в суде
15.01.2020 06:36 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отец Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, готов свидетельствовать в суде против своей дочери по делу о предполагаемой незаконной публикации таблоидом Mail On Sunday ее личного письма. Об этом сообщила во вторник газета
В октябре 2019 года Меган Маркл
«Ради правды и справедливости»
По данным The Daily Telegraph, защита Mail On Sunday строится на показаниях Томаса Маркла. В статье приводятся выдержки из 44-страничного документа, из которых следует, что публикация письма «была необходимой ради правды, справедливости и репутации господина Маркла, а также для того, чтобы публика не была введена в заблуждение». Также указывается на то, что отец был оставлен на произвол судьбы, что никто лично не сообщил ему о свадьбе и не поинтересовался по поводу его самочувствия после проведенной незадолго перед церемонией бракосочетания операции на сердце.
Томас Маркл также опровергает утверждения дочери, что она сама платила за свое высшее образование. В опубликованных The Daily Telegraph выдержках позиции защиты говорится о том, что отец Меган поддерживал ее в детстве и юности, оплачивал ей колледж, а когда дочь покинула Северо-Западный университет, «продолжал погашать ее кредиты на обучение даже после того, как она получила хорошо оплачиваемую роль в сериале «Форс-мажоры». Защита отца также утверждает, что он не говорил со своей дочерью с августа 2018 года.
Публикация о предстоящих судебных разбирательствах сделана в тот момент, когда центральное место в британских СМИ занимает
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Отец Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, готов свидетельствовать в суде против своей дочери по делу о предполагаемой незаконной публикации таблоидом...
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