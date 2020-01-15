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Telegraph: отец Меган Маркл готов свидетельствовать против нее в суде

15.01.2020 06:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отец Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, готов свидетельствовать в суде против своей дочери по делу о предполагаемой незаконной публикации таблоидом Mail On Sunday ее личного письма. Об этом сообщила во вторник газета The Daily Telegraph, которая получила доступ к материалам защиты таблоида, представленным в Высоком суде Лондона.


Томас Маркл. Фото: Instagram / thomas_markle_official

В октябре 2019 года Меган Маркл подала в суд на Mail On Sunday, опубликовавший личное письмо, которое она отправила своему отцу Томасу. Герцогиня Сассекская обвинила газету в недобросовестном использовании личной информации и нарушении британского закона об авторском праве. Публикация письма стала очередным витком давно тянущегося скандала вокруг отношений герцогини с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, которая состоялась 19 мая 2018 года. В пятистраничном послании отцу Маркл просит его прекратить лгать в попытке заработать деньги на сенсационных заявлениях.

«Ради правды и справедливости»

По данным The Daily Telegraph, защита Mail On Sunday строится на показаниях Томаса Маркла. В статье приводятся выдержки из 44-страничного документа, из которых следует, что публикация письма «была необходимой ради правды, справедливости и репутации господина Маркла, а также для того, чтобы публика не была введена в заблуждение». Также указывается на то, что отец был оставлен на произвол судьбы, что никто лично не сообщил ему о свадьбе и не поинтересовался по поводу его самочувствия после проведенной незадолго перед церемонией бракосочетания операции на сердце.

Томас Маркл также опровергает утверждения дочери, что она сама платила за свое высшее образование. В опубликованных The Daily Telegraph выдержках позиции защиты говорится о том, что отец Меган поддерживал ее в детстве и юности, оплачивал ей колледж, а когда дочь покинула Северо-Западный университет, «продолжал погашать ее кредиты на обучение даже после того, как она получила хорошо оплачиваемую роль в сериале «Форс-мажоры». Защита отца также утверждает, что он не говорил со своей дочерью с августа 2018 года.


Меган Маркл. Фото: Reuters

Публикация о предстоящих судебных разбирательствах сделана в тот момент, когда центральное место в британских СМИ занимает решение принца Гарри и его супруги отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость.

 
 
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Отец Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, готов свидетельствовать в суде против своей дочери по делу о предполагаемой незаконной публикации таблоидом...
 
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