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В Пинске составили топ-5 самых кассовых фильмов 2019 года

15.01.2020 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске составили топ-5 самых кассовых фильмов 2019 года
Более 126 тысяч зрителей посетили кинотеатр «Победа» в 2019 году. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказала ведущий методист  КУКП «Пинская городская киновидеосеть» Татьяна Малейчук.

Самым кассовым фильмом по результатам пинского кинопроката стала история об отважном львенке по имени Симба «Король Лев». Его в Пинске посмотрели 9 328 зрителей, а выручка от продажи билетов составила почти 43 тысячи рублей.

На втором месте расположился фантастический триллер «Мстители: Финал». На него пришли 5 734 кинозрителя, а сумма от реализации билетов на фильм составила свыше 36,6 тысячи рублей.

По результатам кассового сбора в 27,5 тысячи рублей, третью позицию занял фильм-фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы», собравший у экрана кинотеатра 5 519 пинчан.

На четвертом месте расположился мультфильм «Холодное сердце 2». Квитков на 63 сеанса было продано на 27,5 тысячи рублей. Всего за все время проката мультфильма, который демонстрировался по 5 января, на киносеансы пришло 5 104 зрителя.

Замыкает пятерку популярных фильмов 2019 года среди зрителей пинского кинотеатра «Победа» военный боевик российского производства «Т-34». Его посмотрели 5 463 кинозрителя, а выручка от продажи билетов составила свыше 20,5 тысячи рублей.

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В Пинске составили топ-5 самых кассовых фильмов 2019 года В Пинске составили топ-5 самых кассовых фильмов 2019 года В Пинске составили топ-5 самых кассовых фильмов 2019 года В Пинске составили топ-5 самых кассовых фильмов 2019 года В Пинске составили топ-5 самых кассовых фильмов 2019 года В Пинске составили топ-5 самых кассовых фильмов 2019 года

 
 
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> Более 126 тысяч зрителей посетили кинотеатр «Победа» в 2019 году. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказала ведущий методист  КУКП «Пинская городская...
 
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