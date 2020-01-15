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В Пинске составили топ-5 самых кассовых фильмов 2019 года
15.01.2020 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Самым кассовым фильмом по результатам пинского кинопроката стала история об отважном львенке по имени Симба «Король Лев». Его в Пинске посмотрели 9 328 зрителей, а выручка от продажи билетов составила почти 43 тысячи рублей.
На втором месте расположился фантастический триллер «Мстители: Финал». На него пришли 5 734 кинозрителя, а сумма от реализации билетов на фильм составила свыше 36,6 тысячи рублей.
По результатам кассового сбора в 27,5 тысячи рублей, третью позицию занял фильм-фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы», собравший у экрана кинотеатра 5 519 пинчан.
На четвертом месте расположился мультфильм «Холодное сердце 2». Квитков на 63 сеанса было продано на 27,5 тысячи рублей. Всего за все время проката мультфильма, который демонстрировался по 5 января, на киносеансы пришло 5 104 зрителя.
Замыкает пятерку популярных фильмов 2019 года среди зрителей пинского кинотеатра «Победа» военный боевик российского производства «Т-34». Его посмотрели 5 463 кинозрителя, а выручка от продажи билетов составила свыше 20,5 тысячи рублей.
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