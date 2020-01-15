Жгли архивы. Как штурмовали штаб-квартиру госбезопасности в Берлине

Источник материала: Tut.by

30 лет назад, 15 января 1990 года, мирные демонстранты ворвались в штаб-квартиру «штази» в Восточном Берлине. Так удалось предотвратить от уничтожения архивы госбезопасности бывшей ГДР.



Тюрьма «Штази». Фото Евгении Березюк, TUT.BY

«Щит и меч партии», — так с гордостью называли себя сотрудники Министерства государственной безопасности ГДР, копируя здесь советского «старшего брата» — КГБ. Более 90 тысяч штатных чекистов, почти 200 тысяч внештатных стукачей работали в «штази» (так называли МГБ в народе, это производное от немецкого Staatssicherheit — «госбезопасность»). Следила восточногерманская тайная полиция, в первую очередь, за собственным народом. Архив «штази» колоссален: 110 километров стеллажей с досье на граждан ГДР и других стран, картотека на 40 миллионов человек, полтора миллиона фотографий, 30 тысяч дискет и магнитофонных бобин с записью подслушанных телефонных разговоров…

Из многих тысяч мешков с обрывками документов, которые чекисты пытались уничтожить в последние дни ГДР, разобрано меньше тысячи. Документы удалось восстановить благодаря кропотливой работе архивариусов и компьютерной программе, разработанной немецкими информатиками специально для этой цели.

То, что в «штази» сразу после падения Берлинской стены и начала мирной революции в ГДР стали уничтожать документы, было главной причиной штурма отделений МГБ по всей стране и центральной штаб-квартиры в Берлине. Досье по приказу главы «штази» жгли и резали в шредерах, пытались вывезти в грузовиках, но дым печей над местными управлениями госбезопасности был виден, печи и шредеры не выдерживали нагрузки, вывозить архивы не давали пикеты демонстрантов… Тогда документы просто стали рвать в клочки.

Кому принадлежат досье МГБ?



Тюрьма «Штази». Фото Евгении Березюк, TUT.BY

15 января 1990 года оппозиционная организация «Новый форум», отчаявшись в ходе «круглого стола» с представителями гэдээровских властей решения, которое бы помешало чекистам заметать следы, организовала митинг у штаб-квартиры «Ведомства национальной безопасности» (так переименовали МГБ после падения Стены, но сути это переименование, конечно, не меняло). Демонстранты потребовали допустить их в здание, чтобы лично убедиться в том, что архивы не уничтожаются. В окнах верхних этажей были видны полицейские в форме, но стрелять по многотысячной демонстрации никто не решился. Удержать людей было невозможно. Они ворвались в здание ненавистной тайной полиции, десятилетиями державшей в страхе народ ГДР.

Кстати говоря, берлинцы были не первыми. Уже в декабре 1989 года группа женщин, которую возглавляла художница и диссидентка Габриэле Штётцер (Gabriele Stötzer), заняла здание областного управления «штази» в Эрфурте. Ведь власть, несмотря на падение Стены, оставалась прежней, и репрессивный аппарат по-прежнему функционировал. Велась слежка за оппозицией, осведомители продолжали писать донесения…

Что такое «штази», Габриэле Штётцер в свое время узнала на себе: за то, что она протестовала против лишения гражданства певца и критика режима Вольфа Бирмана (Wolf Biermann), ее посадили на год в тюрьму.

Женщины, которых она привела к зданию областного управления «штази», заявили огорошенным чекистам: «Вы собирали на нас досье. Эти досье принадлежат нам. Мы не дадим их уничтожить». Растерявшиеся бойцы невидимого фронта открыли двери. Вслед за Эрфуртом последовали Галле, Лейпциг, Гота… Везде оппозиция занимала здания госбезопасности, мешая уничтожению архивов. Берлинская штаб-квартира была последней. Спустя три дня после ее штурма правительство ГДР, состоявшее тогда еще из представителей прежнего режима, распустило тайную полицию.

Система тотального контроля



Тюрьма «Штази». Фото Евгении Березюк, TUT.BY

Мирная революция в ГДР произошла, в первую очередь, благодаря восточным немцам, которые требовали свобод, отставки коммунистических властей и воссоединения страны. Также по инициативе восточных немцев был принят особый закон об архивах «штази». Они открыты. В Федеральном ведомстве по изучению архивов «штази» каждый может получить доступ к своему досье, узнать, следило ли за ним министерство госбезопасности бывшей ГДР, прочитать донесения стукачей… Каждый год около 80 тысяч человек пользуются этим правом.

Благодаря тому, что чекистам не удалось уничтожить архивы МГБ, были разоблачены десятки, если не сотни шпионов и осведомителей «штази», занимавших весьма высокие посты, в частности, лидеров оппозиционных партий. Вскрылись мерзкие методы, которыми пользовалась госбезопасность, стал ясен характер системы подавления и принуждения, тотального контроля над гражданами собственной страны. Это, по общему мнению, главное. Ради этого стоило штурмовать штаб-квартиру гэдээровской тайной полиции 30 лет назад.