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Адаптированные экскурсии в библиотеке прошли 13 января

15.01.2020 — Новости Культуры | Единство  
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Источник материала: Единство

Посетив галерею «ARTквартал», молодые инвалиды познакомились с творческими работами призеров и участников районного экологического конкурса «Зеленая планета». Красочные детские рисунки и плакаты, посвященные защите атмосферного воздуха и охране окружающей среды, не оставили равнодушными наших посетителей.

Экспозиция галереи «Променад» позволила экскурсантам увидеть окружающий мир глазами Андрея Гончарова (г. Борисов) и Эдуарда Клуйши (г. Сморгонь) на выставке фотографии «Начало двух дорог».

Восторженные эмоции ребята получили, увидев в окнах первого этажа Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева выставку личных коллекций сотрудников библиотеки «Создаём. Собираем. Храним», приуроченную её 100-летнему юбилею. Разнообразные разделы выставки, представляющие героинь английской, американской, французской, французской литературы, куклы народов СССР и текстильная куклы, разнообразные шкатулки и колокольчики, коллекция миниатюрных моделей автомобилей и многое другое вызвали неподдельный интерес и позитивное настроение у молодых людей.

http://borlib.by

 
 
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ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева» посетили подопечные отделения дневного пребывания инвалидов ГУ «Территориальный центр...
 
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