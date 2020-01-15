ОМОН и компьютеры от друга Лукашенко. Как власти помогали одному из лучших лицеев Беларуси, а затем закрыли его

Источник материала: Tut.by

30 лет назад, 14 января 1990 года, был основан Гуманитарный лицей имени Якуба Коласа — одно из лучших учебных заведений Беларуси. Рассказываем, как лицеисты захватили собственное здание и на них вызвали ОМОН, чем им помогли замглавы Администрации президента и друг Александра Лукашенко, а также как лицей прекратил существование.



Фото: svaboda.org

«Лицеев не кончал, коров и овец пас, а видите, чего достиг»

Теперь в это сложно поверить, но в советское время белорусский язык можно было не учить в школе. Достаточно было лишь письменного заявления родителей. Белорусская литература часто преподавалась на русском.

Все стало меняться в конце 1980-х, во время перестройки, с началом либерализации общества и национального возрождения. В этих условиях образование на родном языке стало реальностью.

На рубеже 1980−1990-х возникли два лицея.

Первым появился лицей при Белорусском государственном университете (лицей БГУ), который возглавил Александр Жук (позже первый заместитель министра образования, теперь ректор Педуниверситета).

Как вспоминала в мемуарах Галина Позняк (тогда депутат Минского городского совета, позже жена политика Зенона Позняка), Жук обратился в Комиссию по образованию Мингорсовета, чтобы помочь получить помещение. Поскольку без согласия партии тогда ничего не решалось, делегация отправились в ЦК КПБ. Их принял секретарь ЦК Алексей Камай, который заявил, что «лицеев не кончал, коров и овец пас, а видите, чего достиг».

Но диктат партии постепенно уходил в прошлое. Под давлением депутатов Комиссии по образованию Минского городского совета лицей при БГУ получил помещение. Как пишет Позняк, первоначально он создавался как белорусскоязычный лицей с физико-математическим уклоном. Но с течением времени были созданы и гуманитарные специальности, а белорусский язык обучения уступил место русскому.



Интерьеры лицея. Фото: svaboda.org

Вторым появился Гуманитарный лицей (позже, в 1998-м, он получил название Лицей имени Якуба Коласа и вошел в историю именно как Коласовский лицей). Первоначально он действовал как воскресный. Но вскоре его директора Владимира Колоса (он не являлся родственником классика белорусской литературы) пригласил на встречу Александр Козулин. В будущем ректор БГУ и кандидат в президенты, а тогда один из руководителей Министерства образования Беларуси, Козулин предложил Колосу возглавить республиканский центр, который разрабатывал бы образовательные планы по белорусистике. В ноября 1990 года Совет Министров БССР, который тогда возглавлял Вячеслав Кебич, принял постановление о создании Белорусского гуманитарного образовательно-культурного центра (БГОКЦ), в составе которого действовал и лицей.

«Депутаты отправились к Кебичу. Тем временем кто-то вызвал к лицею ОМОН»

Одной из проблем лицея было отсутствие здания для занятий. Новые возможности появились после провала августовского путча 1991 года, когда имущество коммунистической партии было передано государству.

Первоначально лицей претендовал на здание бывшей Высшей партийной школы, но помещение отдали филологическому факультету БГУ. Тогда мэр Минска Александр Герасименко предложил в качестве варианта здание по адресу: Кирова, 21 (в советское время там находился корпус заочного отделения Высшей партийной школы КПБ).

Согласие на передачу здания нужно было получить от соответствующих комиссий Минского городского и Верховного советов. Как вспоминал Владимир Колос в своей книге «Лёс ліцэя», в этом ему помогли Герасименко, его заместители — среди них был Владимир Ермошин (в будущем мэр и премьер-министр Беларуси), министр образования Михаил Демчук (позже стал вице-премьером), а также спикер парламента Станислав Шушкевич.

Но дальше началась детективная история. Руководство лицея узнало, что Кебич подписал постановление о передаче здания лицею. Но документ так и не был опубликован. Вскоре из хозяйственного управления Совмина пришла бумага, что выделить «здание лицею не представляется возможным».



Защита лицея. 2003 год. Фото: svaboda.org

Тогда было решено самостоятельно занять здание и добиться подписания приказа. Тем более что у организаций, которые располагались на Кирова, 21, срок аренды истек еще в 1991 году, но никто не спешил освобождать помещение.

Утром 15 января 1992 года в здание на Кирова, 21 вошли часть лицеистов во главе с Колосом и родителями, которые закрыли изнутри дверь на швабру. Вторая часть перегородила путь снаружи. Депутаты Верховного Совета Левон Борщевский и Олег Трусов направились к Кебичу. Тем временем кто-то вызвал к лицею ОМОН.

О том, как дальше развивались события, существуют две версии. Как вспоминал Борщевский, премьер-министр подписал приказ. Он и Трусов приехали к зданию на Кирова, после чего ситуация выяснилась. А вот Колос писал в своей книге, что командир ОМОНа предложил ему сесть в машину и отправиться для выяснения ситуации в Совмин. А когда они подъехали к площади Независимости, из левого крыла Дома правительства вышел Борщевский, который сообщил о положительном решении Кебича. Но главным был результат: лицей получил свое здание, в котором находился более чем десятилетие.

«Проблемы лицея не исчезнут, пока там работает руководитель БНФ»



Защита лицея. 2003 год. Фото: svaboda.org