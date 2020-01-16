Сталь, бетон и тушенка. Как 100 лет назад немцы строили неприступную крепость под Барановичами

Источник материала: Tut.by

В 1915 году немецко-российский фронт на два с половиной года стабилизировался по линии Двинск — Поставы — Сморгонь — Барановичи — Пинск. Поэтому немцы и их союзники стали методично превращать окрестности Барановичей в неприступную крепость. Рассказываем, какие из оборонительных сооружений возникли около этого города, а что сохранилось до наших дней.



Артиллерийское укрепление у деревни Русино

Самые известные воспоминания о событиях Первой мировой в этом регионе оставил майор Вальтер Фогель (Walther Vogel). В 1920 году в Берлине была издана его книга, в которой подробно описываются события Барановичской операции. Спустя год после издания она была переведена на русский язык. Фогель был первым, кто описал немецкие и австро-венгерские позиции в окрестностях города.

— Около 80 заряженных батарей, 370 пулеметов усиливали нашу боеспособность. Позиция была усилена искусственными препятствиями шириной в 40 метров, траверсными позициями и большим числом блиндажей.



Надпись «5я батарея» на стене артиллерийского полукапонира в деревне Русино

Укрепления начали возводить в 1916 году. Тогда стало понятно, что война окончательно приобрела позиционный характер. Германский генеральный штаб издал пособие по возведению полевых укреплений. Особое место в нем отводилось строительству железобетонных объектов.

В районе Барановичей их возведением занимали 3-я и 4-я ландверные дивизии (ландвер — военные формирования второй очереди, после регулярной армии). Сформированы они были из военнослужащих, которые по возрасту или состоянию здоровья не годились для службы в основных частях кайзеровской армии. Тем не менее эти бойцы продемонстрировали отменные боевые качества в 1916 году, когда царская армия безуспешно пыталась взломать под Барановичами германскую оборону.



Сталактиты на стенах бывшего бункера

Житель Барановичей Юрий Павловский уже много лет занимается исследованием фортификационных объектов, построенных немцами. По его словам, сооружения из бетона и стали можно разделить на несколько разновидностей.

Это так называемые полукапониры (артиллерийские укрепления), пулеметные огневые точки, наблюдательные пункты и блиндажи. Последние строились обычно в тылу. Несколько таких блиндажей сохранилось в урочище Гай, в городской черте. Правда, сейчас многие из них сложно найти, потому что в послевоенные годы их засыпали землей.

Кстати, штаб 51 ландверного полка, находившийся между деревнями Столовичи и Торчицы, был тоже бетонным. Чтобы сооружения издали походили на холмы, сверху их могли засыпать землей, а также снабжали конструкциями для крепления маскировочной сетки.



Бывшие бункеры успели стать домом для птиц

Во время Барановичской операции русская разведка не смогла обнаружить многие немецкие фортификационные объекты. Это стало одной из причин тяжелого поражения царской армии и колоссальных потерь среди наступающих.

В дотах и артиллерийских полукапонирах немцы несли дежурство, а жили в бетонных или деревянных блиндажах. Блиндажи из дерева, находившиеся на передовой, были довольно глубокие, и перекрытия из бревен были в них в два-три наката. Когда части отводились в тыл на отдых и переформирование, солдаты там тоже жили в деревянных блиндажах и землянках. Однако в тыловой полосе были полевые кухни, бани, а иногда даже импровизированные кинотеатры.



Артиллерийское укрепление у деревни Русино

Постройка бункеров была трудоемким процессом. Из Красносельских карьеров немцы организовали подвоз к Барановичам материалов для изготовления бетона. Дерево доставлялось из соседних лесов. Основной тягловой силой были лошади. А вот стальные конструкции везли по железным дорогам из самой Германии. Например, в доте под деревней Столовичи конструкции из бетона укреплялись стальными балками, изготовленными на заводах фабриканта Германа Рёхлинга (Röchling).

Стандартным вооружением дотов были станковые пулеметы системы «Максим». Вооружение полукапониров было более разнообразным: гаубицы образца 1909 года, полевые пушки и даже трофейные русские орудия.



Пулеметный дот у деревни Арабовщина

Временами к постройке подходили творчески. Стены бункеров могли украшать надписями или орнаментом. Но таких сооружений в окрестностях Барановичей нет. Только на стене полукапонира в деревне Русино можно увидеть полустертую надпись, информирующую о том, что постройка принадлежала 5-й батарее ландверного корпуса.

Немцы ухитрялись строить оборонительные сооружения даже в коротких промежутках между боями. Вальтер Фогель вспоминал, что летом 1916 года после атак русских войск бойцы ландвера «с новым рвением принимались за устройство обеспечивающих защиту от навесного огня блиндажей, а бетонированные убежища вырастали буквально из-под земли». В заболоченных местах строились бревенчатые мостовые для быстрого передвижения небольших подразделений, а на передовой солдаты выкапывали так называемые лисьи норы — подземные укрытия, в которых пережидали артиллерийский огонь.



Вид из артиллерийского укрепления

Фортификационные сооружения оборудовались местами для отдыха и приема пищи. Даже спустя столько лет в бункерах можно обнаружить следы пребывания германских солдат. Самые распространенные артефакты — это консервные банки, некоторые из которых так и не были открыты владельцами, либо разбитые бутылки.

Консервы были неотъемлемой частью рациона кайзеровских солдат и офицеров. Их выпускало множество различных заводов и предприятий, однако размер консервных банок был стандартизован и имел всего три варианта: 200, 400 и 850 граммов. Наиболее распространенными были 850-граммовые банки. Тем не менее иногда встречались также банки весом 600, 750 и 800 граммов. Мясные консервы в составе рациона часто заменялись рыбными. Но мясные консервы все же преобладали.



Банки от солдатских консервов до сих пор можно обнаружить в фортификационных сооружениях

Кстати, питание в кайзеровской армии оставляло желать лучшего. Воюющая на два фронта Германия в затяжной войне была обречена на недоедание. С 1916 года нехватка продуктов питания стала ощущаться и в действующей армии. Солдатам начали выдавать хлеб, испеченный с добавлением брюквы и даже целлюлозы. Потом все овощи в пайке заменила брюква, и наконец нерегулярно стало выдаваться мясо. Зато ежедневно для профилактики болезней солдатам выдавали спиртное (что было строжайше запрещено в русской армии), которое немцы обменивали у местных жителей на продукты и теплые вещи.

Несмотря на наличие систем обогрева и вентиляции, кайзеровские солдаты, по воспоминаниям очевидцев, зимой страдали в своих неприступных бункерах от холода, а летом от жары. В теплое время года им не давали расслабиться и тучи комаров. Во время затишья немцы любили делать фотографии на память. На аукционах можно увидеть снимки солдат с боевыми товарищами, местными жителями, с оружием наперевес и даже на позициях.



Некоторые доты превращены местными жителями в склады

В послевоенное время многие объекты, построенные немцами на сельскохозяйственных угодьях, были засыпаны землей или взорваны. Сейчас о них могут напоминать бетонные глыбы посреди распаханных полей. Некоторые бункеры оказались на приусадебных участках местных жителей, которые не преминули воспользоваться достижениями германской инженерной мысли.

— В окрестностях деревни Русино, — рассказывает Юрий Павловский, — я встречал доты, превращенные в сараи, некоторые использовались лесниками как склады.

А вот в деревне Дубово бывший дот превратили в погреб. По словам местных жителей, зимой в таких погребах отлично хранится картофель.



Дот в деревне Дубово теперь служит погребом

Как напоминания о прошедшей войне на территории Барановичского района остались многочисленные немецкие кладбища. Юрий Павловский обнаружил их больше десятка:



Германский монумент на кладбище в деревне Колпеница

— Только в Литовском лесу под Барановичами есть три кладбища. Еще захоронения есть возле Русино, в Березовке, Киселях, Своротве и возле поселка Городище. А в лесу между Городищем и Скробово мне известно шесть военных кладбищ. К сожалению те из них, что не были облагорожены Народным союзом Германии, в свое время были перерыты мародерами.