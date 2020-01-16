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Грибник нашел в лесу кошелек с монетами Речи Посполитой. Находку отдал в музей в Бегомле
16.01.2020 08:54 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В фонде
— Найденные жителем Борисовского района Минской области Александром Наумовцом уникальные предметы еще предстоит досконально изучить, — говорит директор музея Ольга Таляренок.
Александр передал на хранение 19 монет, на которых изображен герб Речи Посполитой. Есть там и орт, и полторак. Нашел мужчина их возле лесной дороги. Прикопанный землей старый кошелек буквально рассыпался в руках.
В коллекции Бегомльского музея — много старинных монет. Самый древний экспонат — голландский талер 1649 года. Серебряная монета весит более 23 граммов.
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Александр Наумовец передал на хранение 19 монет, на которых изображен герб Речи Посполитой. Есть там и орт, и полторак. Нашел мужчина их возле лесной дороги....
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