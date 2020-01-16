Грибник нашел в лесу кошелек с монетами Речи Посполитой. Находку отдал в музей в Бегомле

Источник материала: Tut.by

В фонде Бегомльского музея народной славы в Докшицком районе теперь есть 19 монет времен Речи Посполитой. Кошелек с деньгами предположительно XVII века обнаружил в лесу грибник. Мужчина решил отдать находку музейщикам, пишут «Витебские вести».

— Найденные жителем Борисовского района Минской области Александром Наумовцом уникальные предметы еще предстоит досконально изучить, — говорит директор музея Ольга Таляренок.

Александр передал на хранение 19 монет, на которых изображен герб Речи Посполитой. Есть там и орт, и полторак. Нашел мужчина их возле лесной дороги. Прикопанный землей старый кошелек буквально рассыпался в руках.

В коллекции Бегомльского музея — много старинных монет. Самый древний экспонат — голландский талер 1649 года. Серебряная монета весит более 23 граммов.