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Каким вы были ребенком? Тест

16.01.2020 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очень часто наши детские привычки и характер со временем меняются и во взрослой жизни остаются лишь далеким воспоминанием. Каким вы себя помните в детстве: главным заводилой класса, погруженным в книжные миры скромнягой или, может быть, успевающим выделиться и тут, и там? Наш с Nesquik тест даст возможность вдоволь поностальгировать и заодно точно вспомнить, каким ребенком вы были.

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Каким вы себя помните в детстве? Вместе с Nesquik мы сделали тест, чтобы вспомнить это. *Партнерский материал
 
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