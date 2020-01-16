Каким вы были ребенком? Тест

Источник материала: Tut.by

Очень часто наши детские привычки и характер со временем меняются и во взрослой жизни остаются лишь далеким воспоминанием. Каким вы себя помните в детстве: главным заводилой класса, погруженным в книжные миры скромнягой или, может быть, успевающим выделиться и тут, и там? Наш с Nesquik тест даст возможность вдоволь поностальгировать и заодно точно вспомнить, каким ребенком вы были.

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