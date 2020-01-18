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Вы уверены, что кенгуру есть только в Австралии? Тест: где реально живут эти животные
18.01.2020 09:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Некоторые животные закрепляются за какой-либо страной или местностью как символ. Например, аисты напоминают нам о Беларуси, но вообще-то их можно встретить не только у нас. Точно так же какие-то виды млекопитающих представляются нам типичными обитателями саванн, хотя проживают не только там. Попробуете определить, кого и где можно отыскать. Вопросов всего восемь!
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Может быть, для вас это будет простой тест, но хоть один стереотип мы все-таки сломаем. Нам так кажется!
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