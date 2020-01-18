Вы уверены, что кенгуру есть только в Австралии? Тест: где реально живут эти животные

Источник материала: Tut.by

Некоторые животные закрепляются за какой-либо страной или местностью как символ. Например, аисты напоминают нам о Беларуси, но вообще-то их можно встретить не только у нас. Точно так же какие-то виды млекопитающих представляются нам типичными обитателями саванн, хотя проживают не только там. Попробуете определить, кого и где можно отыскать. Вопросов всего восемь!