В центре Гродно строители обнаружили старинные фрагменты зданий. Историки изучают находку

Источник материала: Tut.by

В центре Гродно строители нашли фрагменты старинных зданий, выложенные плинфой, с вмонтированными большими камнями. Фундаменты ли это или часть подземных ходов и в каком веке они сооружались, сейчас выясняют архитекторы и историки, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

Фрагменты старинной кладки были обнаружены на месте строительства офисного здания на улице Замковой. Здесь литовский инвестор возводит торгово-офисный центр, где будут воссозданы фасады зданий, которые стояли здесь раньше. В том числе — и так называемый «дом с рыбкой», или дом рыбака, построенный в XVI веке.



Фото: grodnonews.by

В 1960-х годах старинное здание было снесено, рядом построили Дом быта и разбили сквер. Участок в центре города в 2017 году приобрело иностранное предприятие «ДТ-Групп», которое владеет сетью пиццерий «Пицца&Кофе».



Фото: grodnonews.by

Вполне возможно, что из-за обнаруженных старинных фрагментов надо будет дорабатывать проект застройки, чтобы сохранить найденные артефакты.