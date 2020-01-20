«Он уже семь раз был судим, это восьмой». Кого судят за избиение скончавшегося гитариста «Ляписов»

Источник материала: Tut.by

Бывший гитарист и сооснователь группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер в возрасте 45 лет. Тем временем в столице продолжается суд над минчанином Сергеем Шуканом, который обвиняется в избиении гитариста.



Руслан Владыко. Фото: boom-school.by

37-летнего минчанина Сергея Шукана судят по двум статьям Уголовного кодекса. По статье 147, части 2, пункту 7 (нанесение тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений) — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. А также по статье 206 «Грабеж» .

Как писало «Еврорадио», среди побоев и травм, которые медики обнаружили на теле Владыко, закрытая черепно-мозговая травма, переломы костей черепа, кровоподтек левого глаза, рваная рана нижней губы, царапина в затылочной области, гематомы, царапина в области локтевого сустава. Все они «возникли как минимум от 4 травмирующих воздействий твёрдым предметом».

Владыко попал в реанимацию в ночь с 4 на 5 июня 2019 года. Бывший продюсер «Ляписа Трубецкого» Евгений Колмыков рассказал «Еврорадио», что в реанимацию Руслана доставили, после потасовки в одном из баров в микрорайоне Дражня.

— Есть видеозапись его нахождения в баре, он пришел туда в 22.28. На записи видно, как к Руслану подходит человек, который до этого сидел за соседним столом рядом с друзьями. Руслан ему кивнул и вышел. В 23.30 его доставили в реанимацию. Кто и где его нашел — непонятно.

Гитарист находился на искусственной вентиляции легких, ему сразу же сделали операцию, затем еще несколько. Как рассказала «Спутнику» Светлана Мирошкина, сестра Евгения Калмыкова, ее брат три месяца пробыл в реанимации, потом еще три месяца в неврологии в пятой больнице, а последнее время находился в больнице сестринского ухода.



Сергей Шукан. Фото: Михась Ильин, euroradio.fm

На заседании 3 января 2020 года Шукан не отрицал, что между ним и Русланом Владыко был пьяный конфликт, писало «Еврорадио». Однако утверждал, что нанес пострадавшему только один удар — кулаком в глаз, после чего тот упал на землю. Мол, к остальным побоям он не имеет никакого отношения.

По словам Светланы Мирошкиной, Шукан «уже семь раз был судим, это восьмой. И на нашего Руслана напали, чтобы ограбить и получить деньги для покупки наркотиков». По данным сестры музыканта, на ее брата нападали четверо, один из них скрылся на территории соседней Украины и теперь находится во Львове.

На данный момент рассмотрение дела продолжается. Как сообщили TUT.BY в Партизанском суде Минска, на заседании рассматриваются письменные материалы и происходит допрос свидетелей.

Руслан Владыко — легенда белорусской сцены. Основатель и автор песен прекратившей свое существование группы «Ляпис Трубецкой». Сейчас играет в рок-группе Trubetskoy (коллектив создали экс-участники «Ляписа Трубецкого» в 2014 году). За 5 лет своего существования Trubetskoy отыграл более 450 сольных концертов в Беларуси, России, Украине, Прибалтике, Грузии, Швеции, Германии.