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«Он уже семь раз был судим, это восьмой». Кого судят за избиение скончавшегося гитариста «Ляписов»
20.01.2020 12:51 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший гитарист и сооснователь группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
37-летнего минчанина Сергея Шукана судят по двум статьям Уголовного кодекса. По статье 147, части 2, пункту 7 (нанесение тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений) — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. А также по статье 206 «Грабеж» .
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Владыко попал в реанимацию в ночь с 4 на 5 июня 2019 года. Бывший продюсер «Ляписа Трубецкого» Евгений Колмыков
— Есть видеозапись его нахождения в баре, он пришел туда в 22.28. На записи видно, как к Руслану подходит человек, который до этого сидел за соседним столом рядом с друзьями. Руслан ему кивнул и вышел. В 23.30 его доставили в реанимацию. Кто и где его нашел — непонятно.
Гитарист находился на искусственной вентиляции легких, ему сразу же сделали операцию, затем еще несколько. Как
На заседании 3 января 2020 года Шукан не отрицал, что между ним и Русланом Владыко был пьяный конфликт,
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На данный момент рассмотрение дела продолжается. Как сообщили TUT.BY в Партизанском суде Минска, на заседании рассматриваются письменные материалы и происходит допрос свидетелей.
Руслан Владыко — легенда белорусской сцены. Основатель и автор песен прекратившей свое существование группы «Ляпис Трубецкой». Сейчас играет в рок-группе Trubetskoy (коллектив создали экс-участники «Ляписа Трубецкого» в 2014 году). За 5 лет своего существования Trubetskoy отыграл более 450 сольных концертов в Беларуси, России, Украине, Прибалтике, Грузии, Швеции, Германии.
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Бывший гитарист и сооснователь группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер в возрасте 45 лет. Тем временем в столице продолжается суд над минчаниным Сергеем...
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