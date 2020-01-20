ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Театра драмы и комедии в Бобруйске - новый главный режиссер. Рассказываем, кто он

20.01.2020 18:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У Театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича появился главный режиссер, пишет «Вечерний Бобруйск». Им стал 46-летний Станислав Савостин. До этого у театра не было главрежа полтора года.


Фото: teatr-bobr.by

Станислав Савостин окончил Белорусскую государственную академию искусств по специализации «режиссура драмы». Тут же преподавал. Работал в театрах Бреста, Гомеля, Могилева, Минска. Снимался в фильмах «По щучьему велению», «Колдовское озеро», «Цветочное танго» и др. Всего участвовал в 15 кинопроектах.

То, что театр полтора года был без главного режиссера, его директор Вероника Винель в интервью «Вечернему Бобруйску» объясняла так: «Думаю, наш театр считают провинциальным, поэтому не хотят ехать сюда работать. Хотя, конечно, очень ошибаются. Просто в обязанности главного режиссера входит не только постановка спектаклей, это еще и большая административная работа. которую не каждый готов на себя взять».

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Танки давили и обстреливали все подряд». Воспоминания очевидцев и участников событий 1990 года в Баку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика