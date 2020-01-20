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У Театра драмы и комедии в Бобруйске - новый главный режиссер. Рассказываем, кто он
20.01.2020 18:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У Театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича появился главный режиссер,
Станислав Савостин окончил Белорусскую государственную академию искусств по специализации «режиссура драмы». Тут же преподавал. Работал в театрах Бреста, Гомеля, Могилева, Минска. Снимался в фильмах «По щучьему велению», «Колдовское озеро», «Цветочное танго» и др. Всего участвовал в 15 кинопроектах.
То, что театр полтора года был без главного режиссера, его директор Вероника Винель
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Главрежа у театра не было полтора года.
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