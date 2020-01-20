У Театра драмы и комедии в Бобруйске - новый главный режиссер. Рассказываем, кто он

Источник материала: Tut.by

У Театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича появился главный режиссер, пишет «Вечерний Бобруйск». Им стал 46-летний Станислав Савостин. До этого у театра не было главрежа полтора года.



Фото: teatr-bobr.by

Станислав Савостин окончил Белорусскую государственную академию искусств по специализации «режиссура драмы». Тут же преподавал. Работал в театрах Бреста, Гомеля, Могилева, Минска. Снимался в фильмах «По щучьему велению», «Колдовское озеро», «Цветочное танго» и др. Всего участвовал в 15 кинопроектах.

То, что театр полтора года был без главного режиссера, его директор Вероника Винель в интервью «Вечернему Бобруйску» объясняла так: «Думаю, наш театр считают провинциальным, поэтому не хотят ехать сюда работать. Хотя, конечно, очень ошибаются. Просто в обязанности главного режиссера входит не только постановка спектаклей, это еще и большая административная работа. которую не каждый готов на себя взять».