Тест: сможете вычислить известные произведения по их обложкам?

Источник материала: Tut.by

Вспомните, каково покупать бумажную книгу. Во-первых, она вкусно пахнет бумагой, а во-вторых, у нее есть красочная обложка. Если она оформлена стильно, то книгу хочется купить еще больше. Но сможете ли вы понять, что внутри, если убрать из виду автора и название? Попробуйте в тесте.