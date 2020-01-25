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Тест: сможете вычислить известные произведения по их обложкам?
25.01.2020 09:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вспомните, каково покупать бумажную книгу. Во-первых, она вкусно пахнет бумагой, а во-вторых, у нее есть красочная обложка. Если она оформлена стильно, то книгу хочется купить еще больше. Но сможете ли вы понять, что внутри, если убрать из виду автора и название? Попробуйте в тесте.
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