Есть внутренний стержень…

Источник материала: Единство

В переводе с древнегреческого языка Татьяна означает «устроительница», «учредительница». По иной версии у имени латинские корни. Оно является женской формой мужского имени Татиан: появившееся от имени царя Тита Татия, это имя переводят как «госпожа из рода Татия». Но раз «госпожа», значит, независимая и самостоятельная, распределяющая обязанности. Как ни объясняй – учредительница!

Я не знаю Татьян, которые бы к обустройству жизни вокруг себя относились безразлично. Татьяна Климчик – не исключение. С истинно женской мудростью она заботится о близких людях, чтобы дома каждому из них было удобно, уютно, комфортно. А на работе, о которой тоже расскажу, она тактично «обустраивает» детские судьбы, деликатно «причесывает» детские характеры.

– Татьяной меня назвали родители по обоюдному решению. Достаточно популярное на то время имя пришлось им по душе своей благозвучностью. Мою младшую сестру назвали Еленой – также весьма популярным 40-50 лет назад именем. Теперь, к сожалению, эти имена, как, впрочем, и Наталья, Светлана, среди девочек встречаются редко, – делится Т.Н. Климчик. – Мне с таким именем комфортно во всех отношениях. Поскольку понятие «семья» для меня первостепенно, очень рада, когда кто-нибудь из сыновей вдруг позвонит и скажет: «Мама, как дома хорошо! Я домой хочу». «Ну приезжай», – отвечаю. И если моим мальчикам удается вырваться на пару деньков домой, такая наступает идиллия, что не передать словами! И я, и муж, и наши дети дорожим этими моментами и наслаждаемся общением.

Сыновья у Татьяны Николаевны уже взрослые и самостоятельные, живут в Минске. Старший, Илья, служит в армии на контрактной основе, пробует себя в IT-технологиях. Младший, Вадим, мечтая о стезе адвоката, получает высшее образование и одновременно служит участковым инспектором. Способные и талантливые – каждый в своей сфере деятельности. А любящая мама в них верит и всячески поддерживает. Были у Татьяны и приемные дети, которые ее родных иначе как братьями не называют.

При отсутствии детей дома лучший отдых для нее – в общении с природой, прогулки по памятным местам, где проходило детство. Еще можно почитать, удобно устроившись на диване с каким-нибудь остросюжетным детективом в руках или классическим произведением. И профессиональная литература подходит, ведь для пользы же и саморазвития. А вот музыкальные пристрастия разные – от классики до рока – и предпочтительнее в наушниках.

Кстати, педагогика и Т.Н. Климчик «требуют» между собой знак равенства. И это обоснованно не только потому, что за ее плечами более 25 лет педагогического стажа. Тернистый путь в упорных трудах порой был «приправлен» слезами отчаяния и недовольством собой. Но все равно он приводил к победам и положительным эмоциям. И ей везло, потому что рядом оказывались опытные наставники, понимающие коллеги.

– Начинала я помощником воспитателя в детском саду №30, когда при поступлении на учителя начальных классов мне не хватило полбалла. Мама-педагог трудилась в этом же детском саду. Пошла учиться заочно в Борисовское педучилище на воспитателя. Работая в одном учреждении с мамой, я всегда ощущала ее влияние, а хотелось самостоятельности, – вспоминает Татьяна Николаевна. – Потому ушла воспитателем в новый детский сад №11 (в старой части города), где только открылась круглосуточная группа, в которой находились и дети из семей, пребывавших в тяжелой жизненной ситуации. Огромная благодарность мудрой заведующей Валентине Митрофановне Каримовой, которая поддерживала во всех начинаниях. А многое действительно приходилось начинать с нуля. Через год те же неблагополучные родители помогали делать ремонт в нашей группе.

Молодой специалист вникала во все методики, училась на примере коллег. А потом коллеги многое перенимали у нее самой: победа в конкурсе «Педагог года» значила не только почет и уважение.

Воспитатель, по убеждению Татьяны Климчик, – человек, который помогает детям, идет рядом и сопровождает, направляет, поддерживает, учит, показывает, рассказывает, понимает, любит. И это основа, на которой строится профессионализм.

11 лет назад педагог-дошкольник Т.Н. Климчик, решив поменять обстановку, ушла работать с подростками – в детский социальный приют ГУО «СПЦ Борисовского района». Привыкала и присматривалась, разбиралась в специфике. Снова повезло с коллективом и руководителем (И.В. Гайдук. – Прим. авт.). Уже через полгода работа начала доставлять удовольствие.

– Плохих и трудных детей не бывает. В каждом ребенке можно найти что-то хорошее (внутренний стержень) и с упором на это, без нравоучений, его развивать. Первая задача – скорректировать элементарное, начиная от культурно-гигиенических навыков и заканчивая поведением, взаимодействием со взрослыми и сверстниками, чему-то научить и нацелить на перспективу, поддержать в трудную минуту. Чтобы завоевать доверие и уважение ребенка, надо принимать его таким, какой он есть, быть с ним искренним, – говорит Татьяна Николаевна.

Два года назад Татьяна Климчик получила высшее образование в БГПУ им. М. Танка и теперь трудится в приюте в должности педагога социального. Суть работы изменилась, но отношение к детям осталось прежним – принятие и доверие.

Елена БРИЦКАЯ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ