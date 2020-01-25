Какими факультетами интересуются и какие книги ленятся читать? Обзор ко Дню студента

Источник материала: Tut.by

О каком факультете белорусы чаще всего ищут информацию в интернете, а какие книги ленятся читать в полном варианте? Специально к Дню студентов поисковая система «Яндекс» изучила для TUT.BY самые частые запросы пользователей в Беларуси на эту тему.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В первом исследовании «Яндекс» изучил самые популярные запросы со словом «факультет» в течение года. Популярность оценивали по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше оценка.

Оказалось, чаще всего ищут информацию о военном факультете (100 баллов), юридическом (86) и факультете журналистики (82).

Далее следуют биологический (77), экономический (64), международных отношений (36), географический и филологический (по 21 баллу), физический (19) и исторический (11).

А какие книги чаще всего ленятся читать в оригинале и ищут со словами «краткое» и «содержание»?

На первом месте — «Война и мир» Толстого (100 баллов), затем идут «Преступление и наказание» Достоевского (83) и «Герой нашего времени» Лермонтова (80).

В топе оказались «Отцы и дети» Тургенева и «Мертвые души» Гоголя (по 72 балла), «Мастер и Маргарита» Булгакова (63), «Евгений Онегин» Пушкина (58), «Горе от ума» Грибоедова (53), «Капитанская дочка» Пушкина (42) и «Недоросль» Фонвизина (38).