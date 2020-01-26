«Требуются решительные действия по его спасению». 30 лет назад белорусский язык стал государственным

Источник материала: Tut.by

30 лет назад, 26 января 1990 года, белорусский язык получил статус государственного. Кто инициировал принятие соответствующего закона, кто поддерживал, а кто мешал его реализации и почему он действовал всего пять лет? Попытались ответить на эти вопросы максимально просто.

Каковы были предпосылки для принятия закона? В декабре 1986 года в адрес руководителя СССР Михаила Горбачева были направлены три письма из Беларуси. 13 декабря к нему обратились участники Республиканского совещания молодых писателей, 14-го — члены Союза писателей, 15-го подключилась «тяжелая артиллерия» — представители творческой интеллигенции Беларуси. Среди них были народный поэт Пимен Панченко, народные писатели Василь Быков и Янка Брыль, народная артистка Стефания Станюта, народный художник Леонид Щемелев и другие (этот документ известен как так называемое «Письмо 28-ми»). В последнем из писем констатировалось: «Мы переживаем сложный период в истории белорусского народа, когда требуются решительные действия по спасению (именно спасению, так как отдельные меры поверхностно-косметического характера положения не исправят) родного языка, родной культуры, а следовательно, белорусского народа от духовного вымирания». — Удельный вес художественной литературы (в печатных листках-оттисках), которые выпускают республиканские издательства на русском языке, возрос с 89,9% в 1981 г. до 95,8% в 1984 г. Практически нет в Белоруссии и кинематографа на родном языке. Из полутора десятков театров в республике лишь три белорусские. Белорусский язык как рабочий язык и язык делопроизводства почти не употребляется ни в партийных, ни в советских, ни в государственных органах и учреждениях республики. Авторы письма предлагали ряд идей (например, сделать белорусский язык рабочим в работе партийных и государственных органов). Но в ЦК КПСС отклонили большинство критических замечаний. А руководитель БССР Ефрем Соколов цинично заявил, что в республике существует полная свобода развития белорусского языка. Но прошло всего два года, и в декабре 1989-го пленум Коммунистической партии Беларуси признал за белорусским языком право на статус государственного. Чем объяснить такие метаморфозы? Прежде всего, позицией центра. В одном из своих выступлений Горбачев заявил, что коренное население советских республик имеет полное право утвердить свой язык в качестве государственного. Существовал еще один важный фактор. Перестройка в тот момент была в разгаре. Уже был создан Белорусский народный фронт, который приобретал все большую популярность. Языковой вопрос был одним из козырей БНФ, и компартия решила преподнести его решение как свою заслугу. Не будем забывать, что в среде партийных чиновников были люди, которые поддерживали идею придания белорусскому языку статуса государственного. Они решили воспользоваться удачной ситуацией.

Как был принят закон о языках?

Санкционированный митинг в поддержку принятия Верховным Советом БССР Закона «О языках в Белорусской ССР», организованный Минской городской организацией Товарищества белорусского языка имени Скорины. 1990 год. Фото: Е. Козюля, БГАКФФД В том же декабре 1989 года Верховный Совет БССР создал специальную комиссию (ее название — Комиссия по подготовке предложений о законодательном урегулировании статуса белорусского, русского и других языков). Комиссию возглавила заместитель председателя Совета министров БССР Нина Мазай. В ее состав вошли министр образования Михаил Демчук, секретарь минского горкома КПБ (в будущем министр иностранных дел) Петр Кравченко, поэт Нил Гилевич и другие. Они разработали проект закона и вынесли его на общественное обсуждение. В парламент пришли предложения от более чем 20 тысяч человек. Около 15 тысяч из них поддержали документ. 26 января 1990 года проект закона вынесли на обсуждение Верховного Совета БССР 11-го созыва. Ирония судьбы в том, что полноценно белорусы выбирали следующий парламент (12-го созыва). А этот Верховный Совет фактически был назначен сверху (выборы проходили на безальтернативной основе). На заседании поднимался вопрос двуязычия, но от последнего решили отказаться. «Некоторые товарищи категорически настаивают на том, чтобы статус государственного придать в республике не только белорусскому, но и русскому языку, — говорил поэт Нил Гилевич. — Иначе, мол, русский язык будет обижен. На это можно сказать только одно: нет такого языка на свете, который мог бы быть угрозой ему у нас, в Беларуси. Не угрожает и закон, который мы обсуждаем, ни русскому, ни какому-либо другому языку. Потому что каждый язык на своей земле, на этнической территории своего народа или является государственным, или занимает такое приоритетное положение, которое обеспечивает ему если не вечность, так долгую-долгую жизнь. У нашего языка другой земли, другой территории нет, и обеспечить ему будущее можно только здесь. И сделать это можем мы только сами, установив свои законы. Если же придать и русскому языку статус государственного, то положение нашего языка может стать еще худшим, чем есть». В итоге закон был принят. За проголосовали 332 человека, против — 27, воздержались 9. Но это был еще не финал. Когда Нина Мазай представляла проект закона, то упомянула о наличии поправок к нему. Неожиданно уже после голосования председатель Мозырского горисполкома Иван Кеник заявил, что некоторые депутаты не разобрались и якобы голосовали за поправки. Председатель Верховного Совета, писатель Иван Науменко объявил перерыв, после которого… поставил на голосование эти поправки. В результате депутаты (при уже утвержденном законе) проголосовали за то, чтобы «по желанию родителей создавались дошкольные учреждения с русским языком обучения». Затем последовала очередь статьи о среднем образовании… — Сначала мы просто растерялись и не поняли, что вообще делает Науменко, — вспоминал писатель Иван Чигринов (цитата по изданию «БДГ. Для служебного пользования», где был опубликован текст журналиста Сергея Шапрана). — И только тогда, когда была принята поправка, мы поняли, что это смерть закона. Мы начали требовать переголосовки. Закон защищали Нил Гилевич, художник Василь Шарангович, ректор БГУ Леонид Киселевский, писатель Иван Шамякин, министр культуры Евгений Войтович и министр образования Михаил Демчук, художник Михаил Савицкий (позже он перейдет на другие позиции). — В 1958 году в Минске было восемь белорусских школ, — заявил Александр Кузьмин, экс-секретарь по идеологии ЦК КПБ. — Когда же было введено правило, что родители определяют, на каком языке учить их детей, то мы получили заявления от родителей только четверых первоклассников с просьбой обучать их детей на белорусском языке. В итоге спорные статьи закона были поставлены на голосование и вновь приняты в первоначальном виде. Закон был утвержден.

Каковы были положения закона? Как быстро он вводился в действие?

Выступление воспитанников детского сада № 7 города Дзержинска, изучающих белорусский язык. Январь 1991 года, Фото: И. Шаболинский, БГАКФФД Возможно, в 1990-е годы коммунисты воспринимали принятие закона как торжество «националистов». Но сегодня, из 2020 года, поражаешься, насколько этот документ был либеральным и мягким. Белорусский язык объявлялся государственным. Русский признавался языком «междунациональных отношений». У Беларусі здаўна жывуць людзі розных нацыянальнасцей, гучаць розныя мовы. Аднак у апошнія гады сфера ўжывання мовы карэннага насельніцтва Беларусі, якое дало ёй імя і гістарычна складае асноўную частку жыхароў рэспублікі, значна звузілася, пад пагрозай апынулася само яе існаванне. Паўстала неабходнасць аховы беларускай мовы на дзяржаўна-этнічнай тэрыторыі. Такую сістэму аховы дазваляе стварыць толькі наданне беларускай мове статуса дзяржаўнай мовы Беларускай ССР. Фрагмент «Закона аб мовах» Закон не регламентировал употребление языка в неофициальных отношениях или в разговорах на работе между сотрудниками. В сферах транспорта, торговли, медицинского и бытового обслуживания могла использоваться «беларуская або іншая прымальная для бакоў мова». Техническая и проектная документация могла готовиться как по-белорусски, так и по-русски. То есть в законе речь шла скорее о государственной сфере. Чиновники должны были знать белорусский и русский (ради объективности, последним они владели и так), уметь пользоваться ими в объеме, нужном для выполнения служебных обязательств. Делопроизводство должно было вестись по-белорусски. Сфера образования также переводилась на белорусский язык (в местах компактного проживания граждан другой национальности школьники могли учиться на русском или другом языке). Граждане могли обращаться в государственные органы, предприятия и учреждения «на беларускай, рускай або іншай прымальнай для бакоў мове». Ответ им давался по-белорусски или, по их желанию, в переводе на русский. В случае, если бы кто-то из чиновников отказывался рассмотреть обращение по-белорусски или по-русски со ссылкой на незнание одного из этих языков, его привлекли бы к ответственности. Также Верховный Совет принял Решение о порядке введения в силу закона о языках. Так, чиновники должны были овладеть белорусским языком в течение трех-пяти лет. За пять лет на родной язык должно было перейти делопроизводство и дошкольное образование. За десять лет (к 2000 году) белорусскоязычной должна была стать система судопроизводства и вся система образования. — Сроки ввода некоторых статей закона о языках были непозволительно растянуты, — рассказывал поэт Геннадий Буравкин журналисту Сергею Шапрану. — Но умом я понимал, что если мы начнем спорить относительно сроков, то закон о языках можем загубить. Тем более что существовала такая наивная и романтическая надежда: пусть появится закон о языках, а потом уже закон о введении можно будет подкорректировать: сама жизнь заставит это сделать. Хотя помню резкое выступление Василя Быкова на заседании рабочей группы [по разработке закона]. Василь тогда сказал, что сроки введения многих статей в жизнь погубят все наши начинания. Статьи эти надо вводить немедленно! Быков, как мудрый и прозорливый, осознал это лучше других. Но, к сожалению, оказался, так сказать, в меньшинстве.