«Таких гонораров не получал в СССР больше никто». Рассказываем о композиторе Исааке Дунаевском

Источник материала: Tut.by

Исааку Дунаевскому самой судьбой было уготовлено музыкальное будущее: хотя его папа был банкиром и зажиточным предпринимателем, торгующем ликеро-водочной продукцией, он обожал музицировать. А мама почти каждый день играла на рояле и прекрасно пела, дедушка писал еврейские гимны и был кантором в синагоге, а дядя мастерски играл на гитаре. 30 января — 120 лет со дня рождения Исаака Дунаевского.



Исаак Дунаевский. Фото: wikipedia.org

Говорят, что сам Исаак уже в 4 года мог сыграть на рояле вальс или мазурку, хотя профессионально учиться музыке мальчик начал только в восьмилетнем возрасте.

А в 1910 году, когда все семейство переехало в Харьков, Исаак уже попал в музыкальное училище, где изучал азы игры на скрипке.

Правда, родители не видели в будущем композиторе музыканта, они хотели дать сыну правильную и прибыльную профессию, которая позволила бы ему пересечь черту оседлости. Поэтому в 1918 году Исаак поступил на юридический факультет Харьковского университета. Но музыкальное училище Дунаевский тоже закончил.

Тогда Дуня, как звали Исаака его сокурсники, успевал все, и учиться, и жениться. Сначала он без ума влюбился в сорокалетнюю актрису, роман с которой быстро сошел на нет: умудренная опытом дама не планировала ничего серьезного с так быстро надоевшим ей юнцом. Дуня затаил обиду и в отместку взял и сразу женился на одной из студенток. Брак долго не продержался.

А вскоре и с учебой начались проблемы. Исааку не нравилась профессия юриста, он бросил университет и стал подрабатывать музыкантом в Харьковском русском драмтеатре. Там же он начал писать музыку на заказ. Вскоре его из разряда музыкантов перевели в должность дирижера и композитора театра.

Музыка целиком и полностью захватила жизнь Дунаевского, отодвинув все остальное на задний план. Он работал во всевозможных жанрах, даже сочинял музыкальные произведения для театров революционной сатиры. Дунаевский, как он сам когда-то выразился «творил легкую музыку серьезными средствами». В этом он был хорош и именно этим завоевал безграничную народную любовь.

Фото: www.sovmusic.ru

В 1924 Исаак Дунаевский уже был заведующим музыкальной частью эстрадного театра «Эрмитаж» в Москве. В коммунальную квартиру он перевез не только свои музыкальные инструменты, но и любимую женщину, Зинаиду Судейкину.

В Москве Дунаевский активно взялся за сочинительство оперетт. «Женихи», «И нашим, и вашим», «Соломенная шляпка», «Ножи», «Полярные страсти», «Миллион терзаний», — все они были безумно популярны в 1920-е годы.

На волне огромного успеха Исаак Дунаевский уехал из Москвы в Ленинград. Там в Мюзик-холле и сложился его дует с Леонидом Утесовым. В 1932 году появился знаменитый «Музыкальный магазин», красочное музыкальное эстрадное представление, билетов на которое было не достать.

Тогда же Дунаевский стал плотно сотрудничать с кинематографом. Первый фильм, где звучит музыка Дунаевского — «Первый взвод» режиссера Корша. А через два года на экраны страны вышел фильм «Веселые ребята», над которым Георгий Александров и Дунаевский трудились все эти два года.

Как-то, будучи в гостях у Леонида Утесова, Александров и Дунаевский разговорились о кино. Александров высказал свое мнение, каким должен быть фильм. А Дунаевский подошел к роялю и сказал: «О том, каким будет фильм, музыка которого уже приближается к нам, я хотел бы сказать…» и начал играть. Фильм имел бешеный успех. В Венеции на фестивале «Маршу веселых ребят» подпевали все, и наши, и итальянцы, и гости фестиваля. Правда, потом Дунаевского вместе с Александровым не раз обвиняли в плагиате. Дело в том, что «Марш веселых ребят» оказался «до степени смешения» похож на марш мексиканских революционеров, написанный за двадцать с лишним лет до «песни Дунаевского». И как раз Александров (помогая Сергею Эйзенштейну) снимал в Мексике документальную ленту об этих революционерах. Так что не слышать их гимн (и вообще очень популярную в Мексике тех лет песню) Александров просто не мог. А уж кто именно из них придумал «переложить мексиканские ритмы на советский экран» — неизвестно.

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В 1936-м на свет появился «Цирк» и одна из самых знаменитых песен Дунаевского — «Песня о Родине». В СССР, начиная с 1938-го года, каждое утро по радио звучала «Широка страна моя родная».

В том же 1938 Дунаевский стал уже официально соавтором комедии «Волга-Волга». В конце 1930-х автора заметили в верхах. Он стал главой Ленинградского союза композиторов, депутатом Верховного совета. Таких гонораров, которые выписывали композитору, не получал в Советском Союзе больше никто.

Впоследствии, Дунаевский попытался отблагодарить власть за признание и написал «Песню о Сталине». Но вождь остался не в восторге и это произведение народ так и не услышал. Но на композиторе это никак не сказалось.

В свободное Дунаевский любил перебрать свои долгоиграющие пластинки, которые ему привозили друзья из Греции. Возможно, он, глядя на них, слушая музыку какой-то далекой страны, сам в мечтах оказывался в тех краях: Дунаевский только однажды побывал за границей.

Будучи обласканными всеми возможными в СССР наградами, народный артист Исаак Дунаевский умер в 1955 году. А творческое наследие «несостоявшегося юриста» подхватили его дети — художник Евгений и композитор Максим.