Приглашаем принять участие в кастинге «Мисс Беларусь -2020»!

Источник материала: Единство

В кастинге могут принять участие девушки от 18 до 24 лет, имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы и работы), имеющие рост не ниже 174 см, не имеющие на теле татуировок и пирсинга, не имеющие детей и никогда не состоящие в браке.

Областной этап конкурса проводится в форме кастинга включающего в себя:

- предварительное собеседование, измерения параметров тела участниц, проверку соответствия требованиям;

- самопрезентацию участниц, включающую в себя выход участницы в купальнике, фото (видео - ) съемку участницы, демонстрацию участницей творческих способностей.

Лучшие из девушек поборются за главный титул королевы красоты в финале «Мисс Беларусь-2020», который пройдет в мае 2020 года. Подробная информация о проведении Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» размещена на сайте телеканала ОНТ ( www.ont.by ).

Приглашаем всех желающих принять участие в кастинге.

Начало мероприятия: в 11.00.

Оргкомитет