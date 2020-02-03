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Приглашаем принять участие в кастинге «Мисс Беларусь -2020»!

03.02.2020 — Новости Культуры | Единство  
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Источник материала: Единство

В кастинге могут принять участие девушки от 18 до 24 лет, имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы и работы), имеющие рост не ниже 174 см, не имеющие на теле татуировок и пирсинга, не имеющие детей и никогда не состоящие в браке.

Областной этап конкурса проводится в форме кастинга включающего в себя:

- предварительное собеседование, измерения параметров тела участниц, проверку соответствия требованиям;

- самопрезентацию участниц, включающую в себя выход участницы в купальнике, фото (видео - ) съемку участницы, демонстрацию участницей творческих способностей.

Лучшие из девушек поборются за главный титул королевы красоты в финале «Мисс Беларусь-2020», который пройдет в мае 2020 года. Подробная информация о проведении Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» размещена на сайте телеканала ОНТ (www.ont.by).

Приглашаем всех желающих принять участие в кастинге.

Начало мероприятия: в 11.00.

Оргкомитет

 
 
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