«Можем посоветовать хорошего психотерапевта». БРСМ ответил скандальному художнику Кузьмичу

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 3 февраля, скандальный художник Алексей Кузьмич провел свою очередную акцию: он сжег свою инсталляцию «540», которую он выставлял в Национальном центре современных искусств, завязал глаза, снял рубашку и проколол обнаженную грудь булавкой со значком БРСМ. «Не ведаю, ці атрымаецца яго перавыхаваць, але дакладна зможам параіць добрага псіхатэрапеўта», — прокомментировал «Нашай Ніве» эту акцию первый секретарь БРСМ Дмитрий Воронюк.



Фото: Мария Попова

— У нас ніколі не было абрадаў пасвячэння. Але калі Кузьміч гатовы прыйсці ў арганізацыю праз боль і «ачышчэнне», то мы гэта разгледзім, — заявил Воронюк (Кузьмич отправил заявление на вступление в БРСМ).

По словам Воронюка, вскоре значок БРСМ можно будет закрепить с помощью магнита.

— Калі б ён троху пачакаў, можна было б абысціся без болю. Словам, па-сапраўднаму крэатыўным хлопцам мы заўсёды радыя.

Впервые широкая аудитория услышала об Алексее Кузьмиче в начале октября 2019 года. Вместе с пятью другими художниками он участвовал в выставке НЦСИ «Присутствие». Тогда Кузьмич пришел на открытие в плаще на голое тело, который потом сбросил. Перед этим он выпил таблетку виагры и прикрыл себя вывеской с надписью «Министерство культуры». По его словам, так он хотел выразить протест против «запретов и цензуры в данной государственной институции».



Фото: instagram.com/art_kuzmich

Директор НЦСИ Сергей Криштапович назвал эту акцию выходкой, которая вредит центру, культуре и государству. После этого Национальный центр современного искусства подал на Кузьмича заявление в милицию.

УВД администрации Советского района Минска провело проверку, в результате которой отказалось от возбуждения уголовного дела. К административной ответственности художника также не привлекли .