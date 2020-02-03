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«Можем посоветовать хорошего психотерапевта». БРСМ ответил скандальному художнику Кузьмичу

03.02.2020 15:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 3 февраля, скандальный художник Алексей Кузьмич провел свою очередную акцию: он сжег свою инсталляцию «540», которую он выставлял в Национальном центре современных искусств, завязал глаза, снял рубашку и проколол обнаженную грудь булавкой со значком БРСМ. «Не ведаю, ці атрымаецца яго перавыхаваць, але дакладна зможам параіць добрага псіхатэрапеўта», — прокомментировал «Нашай Ніве» эту акцию первый секретарь БРСМ Дмитрий Воронюк.


Фото: Мария Попова

— У нас ніколі не было абрадаў пасвячэння. Але калі Кузьміч гатовы прыйсці ў арганізацыю праз боль і «ачышчэнне», то мы гэта разгледзім, — заявил Воронюк (Кузьмич отправил заявление на вступление в БРСМ).

По словам Воронюка, вскоре значок БРСМ можно будет закрепить с помощью магнита.

— Калі б ён троху пачакаў, можна было б абысціся без болю. Словам, па-сапраўднаму крэатыўным хлопцам мы заўсёды радыя.

Впервые широкая аудитория услышала об Алексее Кузьмиче в начале октября 2019 года. Вместе с пятью другими художниками он участвовал в выставке НЦСИ «Присутствие». Тогда Кузьмич пришел на открытие в плаще на голое тело, который потом сбросил. Перед этим он выпил таблетку виагры и прикрыл себя вывеской с надписью «Министерство культуры». По его словам, так он хотел выразить протест против «запретов и цензуры в данной государственной институции».


Фото: instagram.com/art_kuzmich

Директор НЦСИ Сергей Криштапович назвал эту акцию выходкой, которая вредит центру, культуре и государству. После этого Национальный центр современного искусства подал на Кузьмича заявление в милицию.

УВД администрации Советского района Минска провело проверку, в результате которой отказалось от возбуждения уголовного дела. К административной ответственности художника также не привлекли.

 
Теги: Минск
 
 
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«Не ведаю, ці атрымаецца яго перавыхаваць, але дакладна зможам параіць добрага псіхатэрапеўт», - прокомментировал акцию первый секретарь БРСМ Дмитрий Воронюк.
 
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