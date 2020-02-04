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«Тропический рай» воссоздадут в Гомеле

04.02.2020 — Новости Культуры | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Живых бабочек представят на выставке «Тропический рай» в Картинной галерее Г.Х. Ващенко в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

«Тропический рай» воссоздадут в Гомеле

Главные экспонаты на интерактивной выставке — хрупкие и прекрасные бабочки. В феврале в центре Гомеля соберут крылатых красавиц из Юго-Восточной Азии, Африки, Австралии, Южной и Центральной Америки. Посетители смогут попасть в тропики. Чтобы южные гостьи не замерзли в условиях европейской зимы, в зале галереи воссоздадут тропический климат. В помещении будут поддерживаться необходимые для их комфорта температура и влажность.

«Жизнь бабочки недолговечна. Они живут от нескольких часов до недели. Таким образом экспозиция постоянно обновляется», — рассказали организаторы выставки. Доставляют экспонаты еще в коконах. Посетители могут стать свидетелями необыкновенной природной метаморфозы — превращения куколки в бабочку.

С этими представителями природы связано немало легенд, особенности образа жизни этих ярких насекомых похожи на сказку. Понаблюдать за прекрасным и узнать немного больше об этих созданиях можно будет на выставке. «Безумно яркие краски, легкость и беззаботность прекрасных и свободных созданий дарят детям восторг, а взрослых в очередной раз убеждают в хрупкости и недолговечности истинной красоты. Уникальные бабочки из самых далеких уголков Земли производят сильное впечатление. Экспозиция захватывает с первого взгляда», — отметили в галерее.

Откроется выставка 10 февраля. Посетить «Тропический рай» по ул. Карповича, 4 в Гомеле можно по 29 марта.

Организатором выступает Картинная галерея Г. Х. Ващенко.

Белта

 
Теги: Гомель
 
 
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Живых бабочек представят на выставке "Тропический рай" в Картинной галерее Г.Х. Ващенко в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы. ...
 
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