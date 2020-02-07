Минский travel-блогер попал в учебник для шестого класса

Источник материала: Tut.by

Белоруский travel-блогег Леонид Пашковский, попал в учебник по английскому языку для 6 класса. Об этом он рассказал в своем канале на Youtube.



Фото: Youtube.com, канал «Хочу домой»

— Более крутой рекламы я себе и придумать не мог. А главное, в комментах люди уже пишут, что пришли на канал, делая уроки, — написал Пашковский.

В учебнике рассказывается, как Леонид стал лучшим travel-блогером по версии читателей журнала National Geographic Traveler. Он получит награду за проект « Хочу домой » — о путешествиях в самые опасные места планеты.

Большое интервью TUT.BY с Леонидом можно прочитать тут .