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Минский travel-блогер попал в учебник для шестого класса
07.02.2020 16:23 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белоруский travel-блогег Леонид Пашковский, попал в учебник по английскому языку для 6 класса. Об этом он
— Более крутой рекламы я себе и придумать не мог. А главное, в комментах люди уже пишут, что пришли на канал, делая уроки, — написал Пашковский.
В учебнике рассказывается, как Леонид стал лучшим travel-блогером по версии читателей журнала National Geographic Traveler. Он получит награду за проект «
Большое интервью TUT.BY с Леонидом можно прочитать
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Белоруский тревел-блогег Леонид Пашковский, попал в учебник по английскому языку для 6 класса. Об этом он рассказал в своем канале на Youtube.
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