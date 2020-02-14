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«Нас поймут через 100 лет». История школы, которая зародилась в Витебске и сделала революцию в мире

14.02.2020 12:39 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не понимаете, в чем смысл супрематизма Казимира Малевича? Считаете, что и сами могли бы нарисовать такой же «Черный квадрат», как у него? Тогда у нас две новости. Первая (скорее всего, плохая) — сейчас мы расскажем вам о еще одном малопонятном термине — художественном объединении УНОВИС, созданном Малевичем. Вторая (точно хорошая) — мы постараемся сделать это максимально понятно.


Татьяна Котович, доктор искусствоведения, автор книг о витебском УНОВИСе. Фото из личного архива

Татьяна Котович, доктор искусствоведения, автор книг о витебском УНОВИСе. Фото из личного архива

14 февраля художественный мир празднует большой юбилей УНОВИСа. 100 лет назад эта школа зародилась в Витебске — и сумела повлиять на мировую культуру и проникнуть в нашу повседневность. Где сегодня мы можем увидеть то, что создавали художники УНОВИСа? Какое «новое искусство» они утверждали? Почему судьба многих из них сложилась трагически? Разобраться в этом нам поможет Татьяна Котович, доктор искусствоведения, профессор Витебского государственного университета им. Машерова.

УНОВИС… Какое забавное слово. Что оно означает?

«Забавное слово» УНОВИС — это аббревиатура, которая расшифровывается как утвердители нового искусства.

По сути это была школа с особым педагогическим методом, которую создал Казимир Малевич, когда в 1919 году переехал из Петрограда в Витебск. Очень быстро вокруг него сплотились ученики, которые стали художниками УНОВИСа.

Художественное объединение, партия в искусстве, движение, арт-группа, школа — называть УНОВИС можно по-разному, и каждое из этих понятий будет верным.

Если до этого дня вы ничего о нем не слышали, в этом нет ничего постыдного, говорит Татьяна Котович. 100 лет назад об УНОВИСе тоже знало мало людей, понимало его еще меньше. Практически до конца 1980-х годов о художниках этого творческого объединения было запрещено говорить вслух, а некоторые из них — те, кто не попал под машину репрессий или сумел пережить блокаду Ленинграда, — скрывали свои работы до конца жизни.


Николай Суетин, дизайн железнодорожного вагона «УНОВИС». 1920 год

Существует два варианта, как правильно произносить слово «УНОВИС». Малевич и его ученики ставили ударение на последний слог. Для них это слово было почти глаголом: унови́с — обнови́ть. Сегодня искусствоведы делают акцент на понятии «новый», поэтому слово звучит так: уно́вис.

В «Википедии» дата основания УНОВИСа — 1919 год, а 100-летие празднуют в 2020-м. Почему так?

Малевич и его ученики провозгласили УНОВИС 14 февраля 1920 года. Этот день считается официальной датой их рождения. Но по факту действовать они начали чуть раньше. 19 декабря 1919 года комитету по борьбе с безработицей исполнилось два года, по этому случаю в Витебске устроили праздник. Украсить его, то есть выполнить художественное оформление доверили Казимиру Малевичу и его ученикам. Что они и сделали — в супрематическом стиле. Позже Малевич напишет, что это было первое выступление УНОВИСа.


Так к двухлетней годовщине комитета по борьбе с безработицей украсили витебские Белые казармы. 4 декабря 1919 года. Фото: evitebsk.com

А в письме к Вере Степановой в Москву он отметит: «Жизнь кипит, вчера витебский пролетариат шел со знаменами Супрематическими…».

Весь январь 1920 года ученики Малевича и он сам искали себе название. Сначала они назывались «Молпосновис» (молодые последователи нового искусства), затем — просто «Посновис» (последователи нового искусства). В конце концов пришли к названию «утвердителей нового искусства», поскольку они не только следовали новому искусству, но и делали в нем революцию.

Как УНОВИС зародился?

Все произошло быстро и даже стремительно. Но ему предшествовала предыстория.

В 1916 году, когда Малевич жил в Москве, он создал объединение «Супремус». Туда вошли многие знаковые имена русского авангарда — Хлебников, Экстер, Пестель и другие.

Объединение просуществовало всего 11 месяцев. Во-первых, потому что в октябре 1917-го грянула Октябрьская революция. Во-вторых, между художниками начались споры и конфликты.

— Больших художников сложно объединить. Каждый из них — личность, каждый уже заявил о себе в искусстве, — объясняет Татьяна Котович. — Еще и время такое — революционное. Каждый видел в себе Владимира Ильича Ленина.

В Витебск Казимир Малевич приезжает 25 октября 1919 года по приглашению Веры Ермолаевой, она предложила ему стать руководителем мастерской живописи. Он быстро втягивается и практически сразу начинает читать витебской публике лекции о кубизме, футуризме и супрематизме. Правда, его мало кто понимает.

Казимир Малевич. Фото с сайта k-malevich.ru

По воспоминаниям современников, рассказывает Татьяна Котович, женщин в первом ряду больше интересовало, что за прическа у Малевича, чем те философские идеи, о которых он говорил.

— Конечно, лекции воспринимались не на ура. Тексты, которые он писал и озвучивал, были безумно сложными. Малевич сам говорил: «Слова с трудом выходят из меня, и мне было бы проще разложить на площади все, что есть у меня в мозгах. И пускай тогда каждый подходит и выбирает, что ему понятно и интересно». Малевич понимал, что аудитория не готова. Но снизойти к ней он не мог. Наоборот, он старался ее тащить за собой.

Тем не менее вокруг Малевича собирается группа художников, которые хотят его слушать и пытаются понять его идеи. К нему примыкают и многие ученики Марка Шагала, который там преподавал, а также другие педагоги Народного художественного училища.

— Малевич их заворожил, — говорит Татьяна Котович. — Они еще не понимают, о чем он, но скоро станут его верными учениками и последователями.

Какое новое искусство эти художники утверждали? Чем оно отличалось от «старого»?

Искусство авангарда зарождается в середине 1900-х годов. Одним из первых, кто начал экспериментировать с формами, выходить за рамки классических приемов, был Пабло Пикассо, создавший в 1907 году «Авиньонских девиц».

— Спустя время Казимир Малевич поставит кубизм Пикассо в подножие своего педагогического метода, — объясняет Татьяна Котович.

Малевич считал супрематизм наивысшим этапом трансформации нового искусства (после кубизма и футуризма). Но УНОВИС создавал не просто новое искусство — он утверждал новое мышление. Это проявлялось в том, как художники работали с формой, плоскостью, как выходили в объем и, наконец, в архитектуру.


Эль Лисицкий — один из учеников Малевича. Автопортрет, 1924 год. Фото: Yale University Art Gallery

Что это означало на практике? Малевич и его ученики стремились вывести искусство за пределы художественной мастерской — в город. Всю городскую среду они хотели сделать художественным залом. Как писал Маяковский, «весь город станет площадью нашей палитры».

Часто ученики Малевича создавали художественное оформление для каких-либо революционных праздников.

— Но Малевич украшал город не только ради праздника. Он хотел изменить среду, сделать город выставочным залом, выкрасив его в супрематическое конфетти, погрузить людей, которые в нем живут, в совершенно новые супрематические проекции. Также его ученики разрабатывали модели обоев, этикеток, афиш, рекламных щитов — всего того, чего в то время попросту не существовало. Всем привычные билборды появились именно тогда, 100 лет назад, там, в школе Малевича.

Чем таким УНОВИС был особенным?

Самое главное — УНОВИС учил художников современному мышлению в искусстве. Малевич давал ученикам цельные системы знаний, а не преподавал отдельные дисциплины.

В качестве зачетной работы ученики должны были писать не только картины, но и философские трактаты, в котором они осмысливали те явления, которые им были интересны.

В основу идеологии УНОВИСа была положена идея коллективного творчества. Каждый художник занимался своим индивидуальным поиском, но все их пути объединялись в единое целое. Например, на выставках их работы экспонировались анонимно, без фамилий. Единственной подписью был УНОВИС.


УНОВИС, июнь 1922-го, Витебск. Стоят (слева направо): Иван Червинко, Казимир Малевич, Ефим Рояк, Анна Каган, Николай Суетин, Лев Юдин, Евгения Магарил. Сидят (слева направо): Михаил Векслер, Вера Ермолаева, Илья Чашник, Лазарь Хидекель. Фото: wikipedia.org

Татьяна Котович называет Казимира Малевича космическим человеком — в прямом и переносном смысле.

—  Он сам себе сконструировал телескоп, наблюдал звездное небо и зарисовывал его по ночам. В движении планет по небу он искал аналогии с движением формы в искусстве. Идея космоса, преодоления земного тяготения в преподавании Малевича была принципиально важной.

Малевич, продолжает Татьяна Котович, искал основы бытия, пытался в своих идеях выйти за пределы видимой реальности.

При этом не стоит забывать, на фоне каких исторических событий это происходило.

— 1920 год, гражданская война, бандитизм и прочее. В Витебске почти до середины 1920-х годов будет существовать комендантский час. То есть практически военное положение. Вот в этом живут художники УНОВИСа. Но на самом деле живут поверх всего перечисленного. Этому их научил Малевич.

По воспоминаниям современников, авторитарный характер Малевича не мешал ему быть внимательным педагогом. В многообразии талантов своих учеников он умел рассмотреть особенности каждого.

Каких художников из УНОВИСа нам всем следует знать?

К 1922 году УНОВИС насчитывает около 40 художников, а само художественное объединение становится сетью филиалов с центром в Витебске.

Среди этих художников был Иван Чашник, который создал одну из самых значимых работ — «Супрематизм».


Илья Чашник «Супрематизм», 1923 год. Фото: wikipedia.org

— Он прожил всего 26 лет. Но за это время он успел все: стать большим художником, вписать свое имя в мировое искусство. За эту коротенькую жизнь! И так — каждый из его учеников.

Это и Лазарь Лисицкий, и Николай Суетин. Вместе с Ильей Чашником они входили в самый близкий круг Малевича.

Художник Лазарь Хидекель примкнул к УНОВИСу, когда ему было всего 15 лет.

Преподавательница Народного художественного училища Нина Коган создала супрематический балет, с которого начиналась история УНОВИСа в 1920 году.

Вера Ермолаева, Иван Червинко, братья Векслеры, Евгения Магарил, Анна Каган — все эти люди были преданными учениками Малевича, которые творили вместе со своим учителем.

Почему УНОВИС перестал существовать?

УНОВИС действовал в Витебске с 14 февраля 1920-го по 15 августа 1922 года, пока Казимир Малевич не уехал в Петроград. А сделал он это потому, что его из города выдавили власти. Следом уезжают и некоторые его ученики, чтобы работать с ним дальше.

В Петрограде Малевич создает Гинхук — Государственный институт художественной культуры. Это уже не просто объединение, не просто школа, а научно-исследовательский институт, который стал третьей ступенью его философской пирамиды.


Лазарь Лисицкий «Новый». Эскиз костюма оперы «Победа над Солнцем». 1921 год

Почему некоторые художники до конца жизни боялись признаться, что учились у Малевича?

У большинства художников УНОВИСа жизнь действительно сложилась трагически. Кто-то умер во время блокады Ленинграда, кто-то даже не дожил до нее — их репрессировали и расстреляли. Многим пришлось скрывать свои работы 1920-х годов почти до конца жизни.

Почему? Татьяна Котович говорит: такое было время.

Например, Вера Ермолаева каждую неделю проводила кружок. Туда приходили в том числе бывшие ученики Малевича. Они собирались дома на посиделки, разбирали работы, разговаривали о них. За это всех обвинили чуть ли не в троцкистском заговоре (от имени Льва Троцкого, главного противника Сталина), говорит профессор Котович.

— В 1934 году, после убийства Кирова, арестовывали всех. Неважно, чем они занимались. Нельзя было собираться больше трех — и все на этом.


УНОВИС. Групповое фото 1920-го года. Малевич — в центре. Фото: wikipedia.org

В 1934 году, перед Новым годом, Веру Ермолаеву арестовали. Несколько лет она провела в лагере в Казахстане. В 1937 году ее расстреляли неподалеку от Караганды.

Также был репрессирован Иван Гавриш.

Лев Юдин погиб во время ленинградской блокады в 1941 году, Нина Коган — там же, но годом позже.

Говорить об УНОВИСе стало возможно только после начала перестройки. Причем — преимущественно о Малевиче. В то время его работы начали дорого продаваться на европейских аукционах. Сегодня очень дорого продаются работы его учеников.

Где мы можем увидеть идеи УНОВИСа в повседневной жизни?

— Они запрограммировали виртуальную реальность, — убеждена профессор Котович. — «Черный квадрат» Малевича — не что иное, как двоичная структура, двоичный код. Своим супрематизмом, не имея компьютера и всех наших сегодняшних технологий, он создал компьютерную реальность, предугадал то, что будет через полстолетия.

Второе — в то время не было даже разговора о том, что кто-то когда-то полетит и освоит космос.

— А Илья Чашник создает полетную ракету — работу, на которой белый крест взлетает, как будто ракета отправляется в космос.

Третье — в Витебске Малевич спроектировал архитектоны. Это дома для людей, которые однажды покинут Землю и полетят в космос. Именно эти архитектоны легли в основу архитектуры Нью-Йорка. А сегодня продолжают реализовываться при застройке Дубая, новых районов Москвы, Астаны.


Проект кинотеатра «Москва». Лазарь Хидекель, 1937 год

— Это все — супрематическая архитектура Малевича и его учеников, — отмечает Татьяна Котович.

Современные билборды и плакаты тоже имеют свои корни в идеях Малевича.

Как УНОВИС повлиял на мировую культуру?

Точно так же, как немецкий Баухаус (художественное объединение и школа, которая зародилась в Германии в 1919 году) или московский ВХУТЕМАС (художественно-технические мастерские в Москве), говорит Татьяна Котович.

Во-первых, художники УНОВИСа предложили проектное искусство. Они первыми начали работать над проектами командой. Сегодня это обыденность, сто лет назад ее никто не знал и не практиковал.

Во-вторых, благодаря УНОВИСу искусство стало организатором городской среды.

— Меняется не просто структура города или стиль градостроительства. Меняется понятие городской среды. Если вы придете на выставку архитектора Лазаря Хидекеля, которая 15 февраля открывается в Национальном художественном музее, то получите возможность понять, какие города предлагал строить ученик Малевича. Это были другие, экологические поселения. Например, он предлагал строить города на сваях, чтобы жить наверху, а внизу сохранять природу нетронутой.


Лазарь Хидекель «Города будущего. Надводный город», 1927 год. Собрание семьи художника

Сегодня, продолжает профессор Татьяна Котович, эти идеи можно увидеть реализованными в Японии.

— Японцы создали сейсмо-экологический проект, когда в основание любого дома закладывается воздушная подушка. Как только под землей происходит малейший толчок, город поднимается. И находится над землей столько времени, сколько нужно, пока он не опустится назад. А это придумали еще 1920 году витебские художники, ученики Малевича.

Поняли ли УНОВИС через 100 лет?

Перед смертью Малевич говорил ученикам: «Вы будете старыми, когда меня поймут». Примерно о том же писал Лазарь Хидекель: «Нас поймут через 100 лет».

Роспись стены дома в Витебске. Увеличенный эскиз работы Малевича «Смерть обоям». Художники Е. Чуйкова, А. Духовников и А. Вышка

— По моим ощущениям, и сегодня нужно объяснять, говорить, что сделали и создали эти люди, — говорит Татьяна Котович. — Хотя ответ на этот вопрос простой: они произвели революцию в искусстве, жизни, мышлении, понимании, что такое сообщество художников, школа как передача ремесла, что такое партия в искусстве. Многие исследователи говорят, что Малевич был художником не 20-го, а 21-го века. А мне кажется, что даже 22-го.

 
Теги: Витебск
 
 
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14 февраля художественный мир празднует большой юбилей УНОВИСа. 100 лет назад эта школа зародилась в Витебске - и сумела повлиять на мировую культуру и проникнуть в...
 
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