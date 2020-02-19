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«Паруса мечты»: наши – молодцы!

19.02.2020 — Новости Культуры | Единство  
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Источник материала: Единство

Учащиеся ГУО «Лошницкая детская школа искусств» приняли активное участие в конкурсе и показали высокие творческие результаты, победив в ряде номинаций.

В номинации «Инструментальное творчество. Струнно-смычковые инструменты» победителями стали:

- София Титова – диплом лауреата I степени (преподаватель – А.Л. Гуща, концертмейстер – И.В. Козловская);

- Елизавета Зябко – диплом лауреата I степени (преподаватель – А.Л. Гуща, концертмейстер – И.В. Козловская).

В номинации «Инструментальное творчество. Ансамбли»:

- камерный ансамбль «Мікалаі» – диплом лауреата I степени (преподаватель – А.Л. Гуща, концертмейстер – И.В. Козловская).

В номинации «Вокальное творчество. Эстрадный вокал»:

- Маргарита Аскерко – дипломант I степени.

Кроме дипломов, все участники получили памятные подарки.  

Для каждого конкурсанта такое состязание – это стимул повысить исполнительский уровень, показать результат немалого труда и получить награду высокопрофессионального жюри.

Педколлектив Лошницкой детской школы искусств

 
 
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