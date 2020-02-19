«Паруса мечты»: наши – молодцы!

Учащиеся ГУО «Лошницкая детская школа искусств» приняли активное участие в конкурсе и показали высокие творческие результаты, победив в ряде номинаций.
В номинации «Инструментальное творчество. Струнно-смычковые инструменты» победителями стали:
- София Титова – диплом лауреата I степени (преподаватель – А.Л. Гуща, концертмейстер – И.В. Козловская);
- Елизавета Зябко – диплом лауреата I степени (преподаватель – А.Л. Гуща, концертмейстер – И.В. Козловская).
В номинации «Инструментальное творчество. Ансамбли»:
- камерный ансамбль «Мікалаі» – диплом лауреата I степени (преподаватель – А.Л. Гуща, концертмейстер – И.В. Козловская).
В номинации «Вокальное творчество. Эстрадный вокал»:
- Маргарита Аскерко – дипломант I степени.
Кроме дипломов, все участники получили памятные подарки.
Для каждого конкурсанта такое состязание – это стимул повысить исполнительский уровень, показать результат немалого труда и получить награду высокопрофессионального жюри.
Педколлектив Лошницкой детской школы искусств