Под Радошковичами распускается сирень

Источник материала: Tut.by

Под Радошковичами начала распускаться сирень. Фото, подтверждающее этот факт, разместила «Рэгіянальная газета» на своей странице в фейсбуке.



Фото: Дмитрий Буйневич, facebook.com/rh.belarus

Климатическая зима в Беларуси в этом сезоне до сих пор не наступила , и если следующие две недели будет устойчивая плюсовая температура — не наступит и вовсе. Тогда эта зима войдет в историю страны как единственная зима, которой не было.

Поэтому в Беларусь уже начали возвращаться птицы, которым для зимовки не нужно лететь в Африку. Они питаются семенами или червями, а на зиму улетают в Западную или Южную Европу, где обычно нет снега, а день зимой длиннее, чем в Беларуси. Так, в нашей стране уже видели полевых жаворонков, серых гусей, серых журавлей и других птиц.