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Под Радошковичами распускается сирень
19.02.2020 14:56 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Под Радошковичами начала распускаться сирень. Фото, подтверждающее этот факт,
Климатическая зима в Беларуси в этом сезоне до сих пор
Поэтому в Беларусь уже
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Под Радошковичами начала распускаться сирень. Фото, подтверждающее этот факт, разместила «Рэгіянальная газета» на своей странице в фейсбуке.
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