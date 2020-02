Беременная вокалистка, рекордсмен нацотбора или кто-то из новичков? Кто поедет от Беларуси на «Евровидение»

Источник материала: Tut.by

В ночь на 29 февраля определится, кто поедет в Роттердам и попытается завоевать для Беларуси победу на «Евровидении». В этом году в финал национального отбора прошли 12 артистов-одиночек и групп. Кто претендует на место представителя Беларуси на «Евровидении», что интересного мы о них знаем и чем они попробуют удивить сначала белорусского, а потом и европейского зрителя — в традиционном анонсе TUT.BY.

Прямая трансляция национального отбора, во время которого жюри и телезрители будут выбирать, кто поедет на «Евровидение-2020», начнется в 22 часа. Ближе к полуночи (а может, и в первый час бонусного дня зимы) мы узнаем, кто поедет в Роттердам в мае и хотя бы попытается получить победу на конкурсе.

Ольга Napoli «Dоn't let me down»

Открывать финал национального отбора будет белоруска Ольга Шиманская, она же Napoli, которая в последнее время обосновалась на Кипре: там она живет и работает с местным музыкальным лейблом. В финал национального отбора Ольга проходит уже седьмой раз (причем подряд). Но представителем Беларуси на «Евровидении» ее все никак не выберут. Такую свою настойчивость Ольга объясняет тем, что она борец и «такой у нее характер».

На прослушивания Ольга пришла в спортивном костюмчике в окружении псевдоиндейцев. Для финала она наверняка припасла что-то не менее экзотичное и песню Dоn’t let me down.

Саша Захарик «Rocky Road»

Александра Захарик солирует в Symphonic Drive Orchestra под управлением Александра Липницкого. Известна как большая поклонница джаза и соула.

В 2016-м она представляла Беларусь на «Новой волне», в 2018-м попала в команду Басты на российской шоу «Голос» (но ушла из него на этапе нокаутов). Периодически захаживала на прослушивания на «Евровидение» — и даже проходила в финал.

Вот и в этом году она сама написала песню Rocky Road, купила наряд и пришла на прослушивания. А фокус-группа отобрала ее участия в финале национального отбора на «Евровидение». Выступать Саша будет под номером два.

Анастасия Малашкевич «Invisible»

Финалисткой национального отбора на «Евровидение» Анастасия Малашкевич (Вахомчик) становится уже четвертый раз. Хотя вообще-то она оперная певица — окончила Академию музыки, работает солисткой Национального театра оперы и балета.

В 2016-м Анастасия пыталась попасть на российское шоу «Голос», но тогда никто из судей к ней не развернулся. Годом позже в украинском «Голос країни» ей повезло больше: она попала в команду Тины Кароль, но на этапе нокаутов оказалась за пределами сцены.

В биографии оперной певицы можно найти, например, и такой факт: в 2014-м Анастасия стала чемпионкой Беларуси по караоке.

В этом году попасть на «Евровидение» Анастасия Малашкевич хочет поехать с песней Invisible.

Группа Chakras «La-ley-la»

Под номером «четыре» выступят Chakras. Это группа, которую специально для участия в «Евровидении-2020» собрал продюсер Максим Олейников. Говорит, для ее продвижения он даже продал квартиру в Минске.

В песне La-ley-la нет слов — во время ее исполнения девушки показывают разные вариации и диапазоны своих голосов. (Интересно, если они выиграют, как им будет подпевать вся Европа?)

На прослушиваниях в составе группы было три девушки. Одна из них — Светлана Кауфман — беременна, подчеркивают Chakras в своем пресс-релизе. В финале к этому трио присоединится четвертая девушка — этно-музыкант и мастер горлового пения из Якутии Олена Уутай. Обещают, что на финале она проявит возможности своего голоса на сто процентов. Так что будем держаться!

Анастасия Гламозда «Burning again»

На прослушиваниях-2020 у Анастасии Гламозды был номер «пять», под такой же «звездой» она выступит и в финале нацотбора — с песней Burning again.

Пока что имя Анастасии Гламозды не слишком известно в белорусском шоу-бизнесе. Девушке 17 лет, она учится в Минском государственном колледже искусств. Песню для «Евровидения» она написала сама — прямо во время учебы.

Попасть на конкурс она мечтала с детства. Даже пробовала себя на детском «Евровидении», но на момент подачи заявки ей исполнилось 15 лет, и девушка не прошла по возрасту.

К выступлению 28 февраля она готовится вместе со своим преподавателем по вокалу из колледжа.

Nastasea «Hello»

Анастасия Развадовская, или Nastasea, сама пишет музыку и часто сама же ее исполняет. Основное занятие Анастасии — преподавании вокала. Интересно, что училась она при этом в БНТУ.

Анастасия участвовала в таких конкурсах, как мировой чемпионат по караоке в Финляндии, «Славянская мозаика» в России, «Эстрадный коктейль» на телеканале ОНТ. В национальном отборе на «Евровидение» она пробует свои силы не впервые.

В финале этого отбора Анастасия Развадовская исполнит песню Hello.

Ян Ярош «Fire»

На белорусский нацотбор Ян Ярош пришел побеждать с песней Fire. В его выступлении можно уловить созвучность с победителем «Евровидения-2019» Дунканом Лоуренсом.

О себе на собственном сайте Ян Ярош пишет: белорусский артист, композитор, мультиинструменталист, родился в семье потомственных музыкантов.

Музыкальную школу Ян окончил и как пианист, и как вокалист. В 2016-м получил диплом Белорусского государственного университета культуры и искусств.

В 17 лет начинал играть в группе «Бел Билета», но сегодня, как видим, он строит сольную карьеру. Пробовал себя в украинской шоу «Голос країни», не раз участвовал в «Песне года Беларуси».

«Ян Ярош — это интеллигентная и элегантная музыка с оглядкой на мировые стандарты», — итожит музыкант и композитор.

Анжелика Пушнова «True Love»

Анжелика Пушнова — тележурналистка, которая к тому же еще и поет. Четыре раза она участвовала в национальном отборе на «Евровидение», дважды проходила в финал. В том числе в этом году, когда фокус-группа включила ее в число 12 финалистов.

Анжелика с детства любит участвовать в различных телевизионных проектах. В 2016-м она стала лауреаткой «Песни года», попутно закрепив за собой статус одной из самых молодых обладательниц этой премии.

На «Евровидение-2020» она хочет попасть с песней True Love.

Дарья Хмельницкая «On Fire»

В национальном отборе на «Евровидение» Дарья Хмельницкая участвует впервые — с песней On Fire она сразу попала в финал.

Почти семь лет артистка работала в театре песни Ирины Дорофеевой — но недавно ушла в открытое самостоятельное плавание. Недавно она принимала участие в открытии церемонии «Европейских игр». Судя по соцсетям, Дарья большая поклонница путешествий.

Aura «Барані сваё»

Оказывается, для Юлии Быковой и проекта Aura это будет уже десятая попытка прорваться на сцену большого «Евровидения». Выступать в финале нацотбора они будут с песней на белорусском «Барані сваё».

Юлия Быкова работает совместно с Евгением Олейников — композитором и по совместительству мужем (или наоборот). Вместе они пишут песни не только для себя, но и для других артистов — белорусских и не только. В 2018-м пробовали себя в роли продюсеров группы Adagio, которая хотела поехать от Беларуси на «Евровидение», но тогда это место занял украинец Никита Алексеев.

В прошлом году Aura тоже вошла в число финалистов национального отбора. На сцене с Юлией Быковой выступала гимнастка Мелитина Станюта, за сценой их поддерживал бойфренд Станюты чемпион мира по муйа-тай Виталий Гурков, но это не помогло.

Сегодня они будут выступать с песней «Барані сваё» — чуть-чуть рока и немного этно.

Кейси «Chili Pepper»

Кейси, а это Екатерина Смольская, участвует в национальном отборе на «Евровидение» во второй раз. Обе попытки гарантировали ей попадание в финал. В прошлый раз Екатерина исполняла очень серьезную песню, в этот — обещает дать жару на сцене с треком Chili Pepper.

Екатерина училась в БГУ на факультете философии и социальных наук. Параллельно не раз участвовала в «Песне года Беларуси» — в одном из немногих событий в традиционном сегменте белорусского шоу-бизнеса.

Продюсирует Кейси бывший участник проекта «Чук и Гек» Дмитрий Фомич.

VAL «Да вiдна»

Завершать вечер будет молодая группа Val — дуэт Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича. На конкурс они хотят поехать с модной белорусскоязычной песней «Да вiдна».

Валерия и Владислав встретились в 2016 году и с тех пор решили делать музыку вместе.

Валерия училась в колледже искусств, продолжала образование в Институте культуры. С 18 лет девушка работала в оркесте Михаила Финберга. В 2015-м победила на «Славянском базаре», в 2017-м участвовала в украинском шоу «Голос країни».

Владислав известен как музыкант и саунд-продюсер. Конкурсную песню в большим танцевальным потенциалом они писали сами.