В историческом центре Новогрудка продают уникальное здание. Кстати, а причем тут Дональд Трамп?

Источник материала: realt.by

Новогрудок стабильно входит в топ-5 мест для нескучных выходных в Беларуси. Туристы едут сюда, чтобы подняться на Замковую гору, побывать в музеях, прогуляться по старинным улочкам и узнать много интересного (к примеру, о том, что здесь жили предки зятя Дональда Трампа). Кто-то тратит на поездку сюда один день, а кто-то решает остаться на весь уик-энд. Тем более, рядом есть и старинные замки, и живописное озеро Свитязь. Пока что мест для ночевки в городе немного, но скоро всё может измениться. Прямо сейчас в самом центре Новогрудка продается уникальный объект — старинное здание гостиницы «Европа». Новый собственник сможет открыть тут отель, ресторан и даже музей: экспонаты для него уже есть. Рассказываем, чем интересен Новогрудок и почему стоит вдохнуть в историческое здание новую жизнь. Нашим экспертом выступает директор риэлтерского агентства «Магазин недвижимости» Владимир Пыльский.

Из окон номеров открывается вид на Замковую гору Гостиница «Европа» появилась в центре Новогрудка в XIX веке. В те годы город активно рос, развивался и строился. Тут были узкоколейная железная дорога и собственная электростанция. В Новогрудке работали сразу восемь гостиниц, а в центре местечка шесть дней в неделю шумел городской рынок.



Гостиница «Европа» на архивном фото. Источник: etoretro.ru

— Реконструированная гостиница «Европа», без преувеличения, уникальный объект. Историческое здание расположено в самом центре Новогрудка, на пересечении основных туристических маршрутов, а из окон будущих номеров открывается вид на Замковую гору и старинные башни. То есть, куда бы ни направлялись туристы — к замку, на главную площадь, в музеи или храмы, они обязательно пройдут рядом с отелем «Европа». Также именно в этой части города проходят разнообразные городские фестивали, которых с каждым годом становится все больше, — говорит Владимир Пыльский.





Эксперт по недвижимости Владимир Пыльский

Узниками новогрудского гетто были предки мужа Иванки Трамп Застало здание гостиницы и тяжелые времена. В ходе Второй мировой войны немцы организовали в Новогрудке (около 60% жителей которого были евреями) два гетто — на улицах Пересецкой и Минской. Туда согнали несколько тысяч человек, большинство из которых впоследствии было убито. В мае 1943 года уцелевшие узники гетто начали рыть подземный ход, чтобы выбраться за территорию. На рытье туннеля длиной 250 метров понадобилось пять месяцев — в итоге через него смогли выбежать 232 человека. В том числе — дедушка и бабушка Джареда Кушнера (зятя Дональда Трампа): Иосиф Беркович и Раиса Кушнер. Да, предки мужа Иванки Трамп были узниками новогрудского гетто. Отец Раисы (Зейден Кушнер) был зажиточным евреем, у него была мастерская по пошиву меховых шапок и зимней одежды, два магазина на рынке и каменный дом в самом центре Новогрудка.



Джаред Кушнер, Иванка Трамп и их дети. Источник: tasnimnews.

После побега более 100 евреев присоединились к партизанскому отряду Тувия Бельского. Про этот еврейский отряд, действовавший в Налибокской пуще, американцы даже сняли художественный фильм «Вызов» с Дэниэлом Крейгом в главной роли. Кино посвящено антифашистскому сопротивлению, отражает героизм партизан, а также рассказывает о судьбе простых людей и о том, как война меняла привычный уклад жизни и требовала непростых решений.



Кадр из фильма «Вызов». Источник: «Кинопоиск».

Всего братья Бельские сумели спасти от уничтожения 1230 евреев. В отряд попали и будущие родственники Трампа. После окончания войны Иосиф и Раиса Кушнеры (муж взял фамилию жены) уехали в США и начали строительный бизнес, который стал весьма успешным. Об истории новогрудских евреев сегодня можно узнать в Музее еврейского сопротивления, а это еще один повод побывать в Новогрудке.



Освобождение Новогрудка. Источник: novgazeta.

Сейчас, когда имя Дональда Трампа каждый день звучит в новостях, это кажется особенно интересным — у исторического белорусского города есть связь с одним из самых видных политических деятелей ХХI века.



Дональд и Мелания Трамп. Источник: Joe Raedle / Getty Images.

Во время реставрации тут нашли более 6 тысяч артефактов В самом здании гостиницы «Европа» в советские времена размещалась станция скорой помощи, потом — пункт приема макулатуры. Затем у здания несколько раз менялись собственники, а в 2006 году объект выкупил бизнесмен Валерий Поткин.



Нынешний владелец гостиницы — Валерий Поткин

Уроженец Новогрудка и строитель по профессии решил вдохнуть в старинные стены из уникального замкового кирпича новую жизнь. Новый владелец стал изучать исторические документы, получил разрешение Министерства культуры и проделал титаническую работу по восстановлению аварийного здания. Сегодня реконструированный отель «Европа» выглядит точно так же, как и сто лет назад. Сейчас в гостинице предусмотрено 8 номеров на 16 гостей. Под землей размещен еще один этаж с рестораном на 130 мест и залами для камерных мероприятий. В перспективе номерной фонд отеля можно увеличить до 45 мест. Также есть возможность построить сауну, проект которой уже разработан.













— Во время реконструкции в одной из стен здания строители нашли замурованную в кирпичной кладке бутылку с посланием потомкам. Оказывается, это послание еще в 30-е годы оставил предыдущий хозяин гостиницы Абрам Пересецкий. Он написал, что находится в тяжелом финансовом положении и не может закончить работы самостоятельно. В бутылке лежали его фотография, клочки газеты и монеты, — рассказывает Владимир Пыльский.



Фото Абрама Пересецкого





Фрагмент письма Абрама Пересецкого

Всего за время работ на территории гостиницы было найдено более 6 тысяч артефактов: посуда, украшения, боевые орудия. После завершения раскопок у собственника появилась идея не просто открыть гостиницу, но и создать музей. В итоге под зданием организовали экспозиционный зал площадью около 140 квадратов, где можно разместить найденные артефакты.









На сегодня гостиница внешне полностью готова. Тут завершены фасадные работы, проведено отопление и электричество. Сделаны также внутренняя разводка и штукатурка.





Осталось самое интересное — дизайн интерьеров, покупка мебели для номеров и оборудования для ресторана. Правда, для нынешнего владельца, в силу возраста, завершение работ является неподъемным. Именно поэтому отель ищет покупателя. Поэтажные планировки отеля:









Свободные места в белорусских отелях в сезон разбирают как горячие пирожки Сегодня Новогрудок вместе с Несвижем и Миром входит в «золотой треугольник» туристической Беларуси и активно привлекает гостей. Здесь развивается инфраструктура, создаются новые маршруты, включая экскурсии в подземелья. Кстати, есть предположение, что под гостиницей также имеется тайный подземный ход. Валерий Поткин вместе с рабочими наткнулся на него при восстановлении здания, но решил передать информацию уже новому владельцу.





Особенно популярны белорусские города у российских туристов. Так, в 2024-м году Беларусь вошла в топ-3 самых популярных выездных направлений в РФ. Ежегодно в нашу страну приезжает более 5 миллионов россиян. Увеличение количества гостей первыми чувствуют на себе отечественные объекты размещения. К примеру, в Минске и областных городах, а также в отелях Несвижа и Мира сложно найти свободные номера на майские и новогодние праздники. Кроме того, заблаговременно заботиться о поиске ночлега стоит тем, кто собирается поездить по Беларуси в летние выходные.





Учитывая высокий спрос со стороны туристов, новый бутик-отель в Новогрудке смог бы стать отличной альтернативой для путешественников, которые предпочитают комфортные условия и хотели бы поселиться в самом центре исторического городка. Стоимость ночевки в подобных отелях в Мире и Несвиже начинается от 150-300 рублей (50-100 долларов) и доходит до 700 рублей (230 долларов). В самом Новогрудке сейчас работает всего несколько гостиниц категории «стандарт». Цена в них составляет 80-130 рублей (25-45 долларов) за номер. Попробуем рассчитать экономику бутик-отеля при полной загрузке и средней стоимости номера в 70 долларов. В этом случае еженедельная выручка может составить 3 920 долларов (11 760 рублей), а ежемесячная — около 15 000 долларов (45 тысяч рублей).









К тому же, гостиница «Европа» станет не только объектом для размещения гостей, но и самостоятельной достопримечательностью, которая будет привлекать туристов. Еще одним источником дохода может стать будущий музей внутри гостиницы. Не забываем и о ресторане: 130 посадочных мест при среднем чеке 30 рублей могут обеспечить ежедневную выручку в размере 3900 рублей. Конечно, корпоративные и праздничные мероприятия в сезон способны увеличить эту сумму в 1,5-2 раза.









— Я глубоко убежден, что человек, который купит этот объект и введет его в эксплуатацию, войдет в историю города Новогрудка. В том, чтобы отель, наконец, заработал, очень заинтересованы и местные власти. Мы несколько раз присутствовали на встречах с архитекторами, представителями МЧС и БТИ, городской администрации — и увидели, что руководство Новогрудка настроено на максимальное содействие тому, кто сможет запустить этот знаковый объект. Гостиница, музей и ресторан, которые появятся прямо на пересечении туристических путей в Новогрудке, точно будут востребованы у туристов, — подчеркивает директор риэлтерского агентства «Магазин недвижимости» Владимир Пыльский.



Валерий Поткин и Владимир Пыльский

Как отмечает эксперт, интерес к гостинице со стороны потенциальных инвесторов уже есть. Кроме того, привлекательность выставленного на продажу объекта увеличивает и количество разнообразных мероприятий, которые проходят в Новогрудке. Это и международный велотурнир, и фестиваль сыра, и шоу реконструкторов. Гостиница сможет стать не только местом для ночлега, но и частью культурных программ города. Очень многое будет зависеть от будущего владельца, его инициативы наверняка будут приняты городом с большим интересом.





К тому же, Новогрудок имеет очень удачное расположение. В его окрестностях можно найти еще несколько населенных пунктов, заслуживающих внимания. Это — Любча с Любчанским замком, агрогородок Щорсы со старинной усадьбой Хрептовичей, Вселюб с костелом Святого Казимира.

Южнее Новогрудка находится главная природная достопримечательность этих мест — живописное озеро Свитязь. Владея гостиницей и имея соответствующие разрешения, можно будет организовывать экскурсионные программы, квесты, развивая туристический потенциал региона и диверсифицируя доход от объекта.