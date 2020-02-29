В рамках работы проекта в СШ № 1 г.п. Городея был проведен православный квест «Святая София Слуцкая

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В тесном сотрудничестве с приходом храма Рождества Пресвятой Богородицы г.п. Городея в СШ № 1 г.п. Городея с 2018 года реализуется областной педагогический проект «Духовно-нравственное развитие учащихся посредством освоения отечественных православных традиций в образовательном процессе».





В рамках работы проекта в учреждении был проведен православный квест «Святая София Слуцкая — покровительница нашей малой родины», а также конкурс стенгазет.

Команды 5 — 11 классов с увлечением выполняли различные задания согласно полученным маршрутам: отвечали на вопросы интерактивной онлайн-викторины «Святая София Слуцкая», восстанавливали биографическую летопись книгини, реставрировали картинки, сочиняли рассказы, решали кроссворды, изготовливали броши на мастер-классе «Цветок Святой Софии». По итогам мероприятия настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы г.п. Городея протоиерей Александр Теляк наградил ребят дипломами и сладкими призами.

Наталья КРЕНЬ,

заместитель директора по воспитательной работе

СШ № 1 г.п. Городея.