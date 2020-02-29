ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Группа VAL с песней на белорусском языке представит Беларусь на «Евровидении-2020»

29.02.2020 00:01 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Беларусь на «Евровидении-2020» представит группа VAL. Этот коллектив в сумме набрал максимальное количество баллов от зрителей и профессионального жюри. Также на победу претендовали еще одиннадцать исполнителей, которые выступили в павильоне «Беларусьфильма». Именно на этой площадке состоялся финал национального отбора.


Группа VAL. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Кто такие VAL?

Молодая группа Val — дуэт Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича. На конкурс они поедут с модной белорусскоязычной песней «Да вiдна».

Видео: Евровидение Беларусь

Валерия и Владислав встретились в 2016 году и с тех пор решили делать музыку вместе.

Валерия училась в колледже искусств, продолжала образование в Институте культуры. С 18 лет девушка работала в оркестре Михаила Финберга. В 2015-м победила на «Славянском базаре», в 2017-м участвовала в украинском шоу «Голос країни».

Владислав известен как музыкант и саунд-продюсер. Конкурсную песню с большим танцевальным потенциалом они писали сами.

Кто считал голоса?

В этом году схема подсчета голосов в очередной раз изменилась. В 2016-м представителя Беларуси выбирали только зрители. Затем два года победитель определялся исходя из суммы голосов, полученных от зрителей и профессионального жюри. В 2019-м имя счастливчика определяло исключительно жюри. Причем публично. Свои оценки судьи обнародовали после выступления каждого из 10 финалистов.

В этом году организаторы решили вернуться к классической схеме: голоса зрителей суммировали с баллами от профессионального жюри. Причем в нем впервые за последние годы были как белорусы, так и иностранцы (за что респект Белтелерадиокомпании).


Группа VAL. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Наших соотечественников представляли Дмитрий Колдун, который с песней «Work Your Magic» занял в финале «Евровидения-2007» 6-е место; представительница Беларуси на «Евровидении-2019» Зена, певец Юрий Селезнев (как бэк-вокалист он участвовал в «Евровидении» в 2014 и 2015 годах), а также певица и композитор Ольга Воробьева, художественный руководитель ансамбля «Камерата».

Иностранцев — продюсер и журналист Джоанна Левиева-Сойер (ответственная за «Евровидение» в Болгарии), Стиг Карлсен — исполнительный продюсер Норвежской вещательной корпорации, основатель и редактор портала Wiwibloggs Уильям Ли Адамс, продюсер израильского телеканала KAN и национальных отборов Израиля на «Евровидение» Тали Эшколи, а также греко-киприотский певец и композитор Александрос Панайи, который дважды представлял Кипр на «Евровидении».

Какие баллы получили конкурсанты?


Группа VAL. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Общие результаты такие. Группа VAL получила 20 баллов, Ян Ярош и группа CHAKRAS — по 18. Следующие места заняли КейСи (15), Анастасия Малашкевич (12), Анжелика Пушнова (10), AURA (10), Саша Захарик (6), NAPOLI (5) и Анастасия Гламозда (2). Настасия и Дарья Хмельницкая баллами отмечены не были.

По результатам зрительского голосования 12 баллов получила группа CHAKRAS, 10 — группа VAL, 8 — Кейси. Затем расположились AURA (7), Ян Ярош (6), Анжелика Пушнова (5), Анастасия Малашкевич (4), NAPOLI (3), Саша Захарик (2) и Анастасия Гламозда (1).

Жюри поставило на первое место Яна Яроша (12), на второе и третье — группу VAL (10) и Анастасию Малашкевич (10). Следующие места заняли КейСи (7), группа CHAKRAS (6), Анжелика Пушноква (5), Саша Захарик (4), AURA (3), NAPOLI (2) и Анастасия Гламозда (1).

Что говорило жюри?

В этом году (в отличие от прошлого) жюри было немногословно. Но некоторые комментарии от них зрители все-таки услышали.

Продюсер и журналист Джоанна Левиева-Сойер из Болгарии сказала, что мечтает об организации аналогичного шоу в Болгарии. «Только денег не хватает», — добавила она. В результате представителя этой страны на «Евровидении» выбирает местная телекомпания. Джоанна поставила 8 баллов Яну Ярошу

— Ваше выступление тронуло мою душу, наблюдала за вами и завидую вашей девушке.

10 баллов от нее получила Саша Захарик. Джоанне понравилась песня, декорации, но в выступлении белоруски ей не хватило эмоций. На первое место специалист из Болгарии поставила VAL, назвала белорусский язык «магическим». Но «как женщина женщине» посоветовала исполнительнице придерживаться своего имиджа и, в частности, снять сережки перед выступлением.

По мнению греко-киприотского певца и композитора Александроса Панайи, третьего места заслужил проект VEL

— Хорошая песня, прекрасно поставленная, с хорошим вокалом.

Второе место — Ян Ярош. Панайи отметил его хороший вокал и харизму, но посоветовал больше обращаться к камере. На первое место певец поставил группу CHAKRAS.

— В исполнении важна сила песни и эмоции. Иногда исполнитель может [достичь успеха] без слов.

Что касается других членов жюри, то основатель и редактор портала Wiwibloggs Уильям Ли Адамс оценил выступление Яна Яроша, который «пел очень личную историю». Певица Зена также поставила на первое место Яроша («очень круто и стильно») и выделила КейСи, назвав ее выступление «очень горячим».

Когда продолжение?

В этом году «Евровидение» пройдет в нидерландском Роттердаме. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал — 16 мая. Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале.

Важный нюанс: участие в конкурсе (создание фонограммы и аранжировки, постановка номера, создание сценических костюмов) оплачиваются продюсерами и (или) самими исполнителями.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего на победу претендовали двенадцать исполнителей.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Закончились маски в аптеке? Нашли веселые альтернативы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика