Группа VAL с песней на белорусском языке представит Беларусь на «Евровидении-2020»

Источник материала: Tut.by

Беларусь на «Евровидении-2020» представит группа VAL. Этот коллектив в сумме набрал максимальное количество баллов от зрителей и профессионального жюри. Также на победу претендовали еще одиннадцать исполнителей, которые выступили в павильоне «Беларусьфильма». Именно на этой площадке состоялся финал национального отбора.



Группа VAL. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Кто такие VAL?

Молодая группа Val — дуэт Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича. На конкурс они поедут с модной белорусскоязычной песней «Да вiдна».

Видео:

Валерия и Владислав встретились в 2016 году и с тех пор решили делать музыку вместе.

Валерия училась в колледже искусств, продолжала образование в Институте культуры. С 18 лет девушка работала в оркестре Михаила Финберга. В 2015-м победила на «Славянском базаре», в 2017-м участвовала в украинском шоу «Голос країни».

Владислав известен как музыкант и саунд-продюсер. Конкурсную песню с большим танцевальным потенциалом они писали сами.

Кто считал голоса?

В этом году схема подсчета голосов в очередной раз изменилась. В 2016-м представителя Беларуси выбирали только зрители. Затем два года победитель определялся исходя из суммы голосов, полученных от зрителей и профессионального жюри. В 2019-м имя счастливчика определяло исключительно жюри. Причем публично. Свои оценки судьи обнародовали после выступления каждого из 10 финалистов.

В этом году организаторы решили вернуться к классической схеме: голоса зрителей суммировали с баллами от профессионального жюри. Причем в нем впервые за последние годы были как белорусы, так и иностранцы (за что респект Белтелерадиокомпании).



Группа VAL. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Наших соотечественников представляли Дмитрий Колдун, который с песней «Work Your Magic» занял в финале «Евровидения-2007» 6-е место; представительница Беларуси на «Евровидении-2019» Зена, певец Юрий Селезнев (как бэк-вокалист он участвовал в «Евровидении» в 2014 и 2015 годах), а также певица и композитор Ольга Воробьева, художественный руководитель ансамбля «Камерата».

Иностранцев — продюсер и журналист Джоанна Левиева-Сойер (ответственная за «Евровидение» в Болгарии), Стиг Карлсен — исполнительный продюсер Норвежской вещательной корпорации, основатель и редактор портала Wiwibloggs Уильям Ли Адамс, продюсер израильского телеканала KAN и национальных отборов Израиля на «Евровидение» Тали Эшколи, а также греко-киприотский певец и композитор Александрос Панайи, который дважды представлял Кипр на «Евровидении».

Какие баллы получили конкурсанты?



Группа VAL. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Общие результаты такие. Группа VAL получила 20 баллов, Ян Ярош и группа CHAKRAS — по 18. Следующие места заняли КейСи (15), Анастасия Малашкевич (12), Анжелика Пушнова (10), AURA (10), Саша Захарик (6), NAPOLI (5) и Анастасия Гламозда (2). Настасия и Дарья Хмельницкая баллами отмечены не были.

По результатам зрительского голосования 12 баллов получила группа CHAKRAS, 10 — группа VAL, 8 — Кейси. Затем расположились AURA (7), Ян Ярош (6), Анжелика Пушнова (5), Анастасия Малашкевич (4), NAPOLI (3), Саша Захарик (2) и Анастасия Гламозда (1).

Жюри поставило на первое место Яна Яроша (12), на второе и третье — группу VAL (10) и Анастасию Малашкевич (10). Следующие места заняли КейСи (7), группа CHAKRAS (6), Анжелика Пушноква (5), Саша Захарик (4), AURA (3), NAPOLI (2) и Анастасия Гламозда (1).

Что говорило жюри?

В этом году (в отличие от прошлого) жюри было немногословно. Но некоторые комментарии от них зрители все-таки услышали.

Продюсер и журналист Джоанна Левиева-Сойер из Болгарии сказала, что мечтает об организации аналогичного шоу в Болгарии. «Только денег не хватает», — добавила она. В результате представителя этой страны на «Евровидении» выбирает местная телекомпания. Джоанна поставила 8 баллов Яну Ярошу

— Ваше выступление тронуло мою душу, наблюдала за вами и завидую вашей девушке.

10 баллов от нее получила Саша Захарик. Джоанне понравилась песня, декорации, но в выступлении белоруски ей не хватило эмоций. На первое место специалист из Болгарии поставила VAL, назвала белорусский язык «магическим». Но «как женщина женщине» посоветовала исполнительнице придерживаться своего имиджа и, в частности, снять сережки перед выступлением.

По мнению греко-киприотского певца и композитора Александроса Панайи, третьего места заслужил проект VEL

— Хорошая песня, прекрасно поставленная, с хорошим вокалом.

Второе место — Ян Ярош. Панайи отметил его хороший вокал и харизму, но посоветовал больше обращаться к камере. На первое место певец поставил группу CHAKRAS.

— В исполнении важна сила песни и эмоции. Иногда исполнитель может [достичь успеха] без слов.

Что касается других членов жюри, то основатель и редактор портала Wiwibloggs Уильям Ли Адамс оценил выступление Яна Яроша, который «пел очень личную историю». Певица Зена также поставила на первое место Яроша («очень круто и стильно») и выделила КейСи, назвав ее выступление «очень горячим».

Когда продолжение?

В этом году «Евровидение» пройдет в нидерландском Роттердаме. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал — 16 мая. Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале.

Важный нюанс: участие в конкурсе (создание фонограммы и аранжировки, постановка номера, создание сценических костюмов) оплачиваются продюсерами и (или) самими исполнителями.