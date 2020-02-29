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Сотрудничество церкви и школы

29.02.2020 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Одним из значительных событий, которыми завершался 2019 год, стала XVI Международная научная конференция «Молодежь в науке» в Национальной академии наук. Ее провел Совет молодых ученых НАН Беларуси.

Конференция является не только одним из крупнейших молодежных научных мероприятий в Беларуси, но и престижной площадкой для презентации проектов талантливой молодежи стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Дипломантом этого молодежного форума в секции «Первый шаг в науку: филология, топонимика и науки об обществе» стала учащаяся 7 класса Солтановщинского УПК д/с-СШ Александра Кипров-ская с работой «Путь к храму». Научным руководителем Александры является учитель информатики Солтановщинского учебно-педагогического комплекса Жанна Санько. Данная работа стала результатом тесного сотрудничества школы и прихода храма святой Живоначальной Троицы аг. Солтановщина.

Уже не первый год учащиеся Солтановщинского УПК д/с-СШ становятся участниками и призерами научных конкурсов, проводимых на территории нашей республики и за ее пределами. Значительная их часть посвящена церковной тематике. Участие в них курируется настоятелем прихода протоиереем Олегом Абрамовичем.

Уже не раз отмечалось, что сотрудничество православного прихода аг. Сотановщина со школой можно назвать одним из самых плодотворных в Несвижском районе. Священник посещает местную школу не только во время учебного периода, но и на каникулах.

Летом в здании Солтановщин-ского УПК д/с-СШ располагается лагерь «Правознайка», директором которого уже не первый год является Жанна Александровна. В этот же период на приходской территории проходят смены православного лагеря «Святая Русь», бессменным руководителем которого является протоиерей Олег Абрамович. Участники этих лагерей проводят совместные конкурсы, спартакиады и другие мероприятия. Руководством лагеря «Правознайка» священник был отмечен грамотой за многолетнее сотрудничество.

На данный момент приходом и педколлективом Солтановщинского УПК д/с-СШ  ведется совместная разработка планов в области краеведения, молодежного и социального служения на предстоящий учебный год.

Георгий ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.


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Одним из значительных событий, которыми завершался 2019 год, стала XVI Международная научная конференция «Молодежь в науке» в Национальной академии наук.
 
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